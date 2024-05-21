Участок важной трассы из Бийска до Турочака отремонтируют за 506 млн рублей
Средства будут выделены из бюджета Республики Алтай
21 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Несколько участков дороги Бийск – Турочак – Верх-Бийск отремонтируют в Республике Алтай. На эти цели из регионального бюджета направят 506 миллионов рублей, следует из данных на сайте госзакупок.
Речь идет об участке от 122-го до 134-го километра. Заниматься работами будет учреждение "Горно-Алтайавтодор". Подрядчик будет обязан обновить дорожное полотно, а также сделать благоустройство прилегающей территории, установить знаки, ограждения, нанести разметку.
Работы будут длиться до конца 2025 года. В этом году на дорогу направят 400 миллионов рублей и еще 100 миллионов – в следующем.
Отметим, в 2020-м по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Республике Алтай уже отремонтировали участок автодороги Бийск – Турочак протяженностью более 17,5 км. На ремонтные работы было выделено 262 миллиона рублей. Ранее там проходила грунтовая дорога, и от местных жителей поступало много обращений по ее ремонту.
11:38:04 21-05-2024
А от Солтона до границы с Р Алтай когда будет нормальная дорога ,о ней уже и не вспоминают .