Учеба в радость. В ТВК "Гранд Арена" открыли новый отдел необычной детской мебели

С Fleur mebel можно со вкусом обустроить комнату школьника

26 июля 2023, 13:45, ИА Амител LjN8KFVdB

Мебель для детской комнаты / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Подготовка к учебному сезону не за горами, а значит, пора подумать не только о канцелярии, но и о том, как обустроить детскую. Например, растущая мебель – это новое слово в дизайне. Она дарит детям не только комфорт во время занятий, но и не вредит осанке. В ТВК "Гранд Арена" открыли новый отдел мебели, которая заботится о ребенке как самый внимательный и любящий родитель.

Преимущества растущей мебели:

анатомическая форма (сиденье обеспечивает правильное положение ребенка, снижая уровень утомляемости);

безопасность (устойчивая конструкция и закругленные углы);

экологичность (натуральное дерево, массив березы, фанера, МДФ);

соответствие ГОСТу;

экономичность (мебель растет вместе с ребенком и не требует постоянной замены);

долговечность (для детей от 2-х лет и до бесконечности, стулья выдерживают вес до 100 кг).

В отделе Fleur mebel* представлены растущие столы, которые в паре с растущим стулом обеспечат правильное положение ребенка во время выполнения домашнего задания или творчества.

Кстати, мебель имеет прочное покрытие, особый состав краски делает столешницу и ножки устойчивыми к механическим повреждениям и творческим проявлениям детей.

Для небольших канцелярских принадлежностей и тетрадей у стола есть выдвижной ящик.

Растущая мебель / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Также отличным решением будет разместить в комнате школьника компактный, но функциональный шкаф-пенал. В нем удобно хранить одежду, постельное белье, книги и прочую полиграфию. А цена на них значительно ниже, чем на обычные шкафы.

Модели пеналов можно разделить на несколько типов:

с полками – можно использовать как под одежду, так и под книги;

комбинированные – внутри есть штанга под одежду на плечиках и полочки;

с выдвижными ящиками – к полкам добавлены ящики, в которых удобно хранить мелкие вещи (нижнее белье, носки).

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Совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 тыс. руб. Написать на чеке полное ФИО (без сокращений) и указать контактный номер телефона. Опустить чек в ящик для розыгрыша (он находится в холле у лестницы на первом этаже).

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* Fleur mebel ("Флер мебель")

Возрастное ограничение 18+

Место: торгово-выставочный комплекс "Гранд Арена" (ООО "Неаполь")

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

Время работы: 10:00-20:00

Группа во "ВКонтакте". Мебель в детскую / Фото: ТВК "Гранд Арена"

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