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Учебная пора. Как отметили День знаний в одной из самых современных школ Барнаула

Школу № 136 посетил губернатор региона Виктор Томенко

02 сентября 2024, 13:17, ИА Амител

День знаний в школе № 136 / Фото: Екатерина Смолихина

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась 2 сентября. За парты сели десятки тысяч детей во всем Алтайском крае. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина вместе с губернатором Виктором Томенко посетила одну из самых современных образовательных учреждений региона – среднюю школу № 136. Ее возвели в 2020 году в Индустриальном районе.

Как прошел праздник – смотрите в нашем фоторепортаже.

Барнаул Виктор Томенко фоторепортажи образование школы День знаний
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Комментарии 4

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Гость

15:46:17 02-09-2024

А куда подевалась Говорухина? Такое впечатление, что она вообще самоустранилась. Уже больше трех лет занимает кресло главы минобра, но ее не видно и не слышно. Даже учителей не удосужилась с началом учебного года поздравить!

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Гость

18:23:01 02-09-2024

Выажение неизбывной тоски на лицах этих бедных детей... Разговоры о важном. Семьеведение.ОДНК. Вероятность и статистика. Удавиться с тоски можно!

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Гость

18:53:51 02-09-2024

какие тесные темные классы.... и это современная школа? нуну

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Гость

22:11:06 02-09-2024

Девочку (с кроликами на куртке) подняли, а разбудить забыли?))

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