Учебная пора. Как отметили День знаний в одной из самых современных школ Барнаула

Школу № 136 посетил губернатор региона Виктор Томенко

02 сентября 2024, 13:17, ИА Амител

День знаний в школе № 136 / Фото: Екатерина Смолихина

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась 2 сентября. За парты сели десятки тысяч детей во всем Алтайском крае. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина вместе с губернатором Виктором Томенко посетила одну из самых современных образовательных учреждений региона – среднюю школу № 136. Ее возвели в 2020 году в Индустриальном районе.

Как прошел праздник – смотрите в нашем фоторепортаже.