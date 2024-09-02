Учебная пора. Как отметили День знаний в одной из самых современных школ Барнаула
Школу № 136 посетил губернатор региона Виктор Томенко
02 сентября 2024, 13:17, ИА Амител
День знаний в школе № 136 / Фото: Екатерина Смолихина
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась 2 сентября. За парты сели десятки тысяч детей во всем Алтайском крае. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина вместе с губернатором Виктором Томенко посетила одну из самых современных образовательных учреждений региона – среднюю школу № 136. Ее возвели в 2020 году в Индустриальном районе.
Как прошел праздник – смотрите в нашем фоторепортаже.
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какие тесные темные классы.... и это современная школа? нуну
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Девочку (с кроликами на куртке) подняли, а разбудить забыли?))