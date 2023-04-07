Ученица не подготовилась к уроку и провернула операцию по "минированию" школы
В соцсети познакомилась с неизвестным, который согласился сделать анонимное сообщение
07 апреля 2023, 16:28, ИА Амител
В Забайкальском крае в отношении 16-летней школьницы возбудили уголовное дело за сообщение о минировании школы, сообщает региональное МВД.
"В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании школы в Чите может находиться опасный предмет. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и другие оперативные службы. Из школы было эвакуировано более 180 человек – учеников и преподавателей. В ходе осмотра помещений опасных предметов обнаружено не было", – рассказали в ведомстве.
Позже выяснилось, что к произошедшему причастна ученица школы. Она пояснила, что не подготовилась к занятиям и решила сорвать уроки. Для этого в соцсети познакомилась с неизвестным, который согласился сделать анонимное сообщение.
Теперь школьнице грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", уголовная ответственность по которой наступает с 14 лет.
Кроме того, родителям девочки придётся возместить затраты, понесённые спецслужбами в связи с отработкой сообщения.
16:42:28 07-04-2023
Ну эту ссыкушку на новые территории рано отправлять Пусть на удалёнке встаёт на путь исправления