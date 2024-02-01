Ученики бийской кадетской школы пожаловались на червей в каше из столовой

В самом учреждении заявили, что уже разбираются в ситуации, но не исключают "диверсии" учеников

01 февраля 2024, 22:08, ИА Амител

Каша с червями из столовой / Фото: соцсети

В Бийске учащиеся кадетской школы обнаружили червей в пшенной каше, которую подали им в столовой на завтрак. Как сообщает "Бийский рабочий", в администрации учебного заведения пояснили, что уже разбираются в ситуации.

Снимок с "живой" кашей появился в социальных сетях. Руководство школы заявило, что обстоятельства произошедшего еще выясняют. Кроме того, узнать, кто опубликовал снимки, пока не удалось.

Как отметила директор кадетской школы Елена Гурова, не исключено, что снимок – "диверсия" учащихся. По ее словам, в школе питание однотипное и нередко дети начинают протестовать.

"У детей нет выбора: на утро – обязательно каша, а обед состоит из трех блюд. Однако если родителей все устраивает, то с детьми ситуация иная. Не каждому ребенку нравятся такие условия, поскольку дома у них питание может отличаться от того, которое предполагается в школе. Питание у всех разное: кто-то ест суп, а кто-то – шашлык. Тогда дети начинают показывать свой протест различными способами. Бывало и такое, что они сами подбрасывали в еду, например, волос, а потом сообщали об этом родителям", – сказала она.Претензий к оператору школьного питания у учебного заведения обычно нет, из-за чего в ситуации пытаются разобраться собственными силами. По словам Гуровой, еда очень качественная, а если в ней находят что-то инородное, то она сразу же списывается.

Сам оператор, предприятие "Большая перемена", не сразу согласился пояснить ситуацию, однако позднее представитель компании сообщил, что разбирательство идет, а "виновные будут наказаны".