Ученики бийской кадетской школы пожаловались на червей в каше из столовой
В самом учреждении заявили, что уже разбираются в ситуации, но не исключают "диверсии" учеников
01 февраля 2024, 22:08, ИА Амител
В Бийске учащиеся кадетской школы обнаружили червей в пшенной каше, которую подали им в столовой на завтрак. Как сообщает "Бийский рабочий", в администрации учебного заведения пояснили, что уже разбираются в ситуации.
Снимок с "живой" кашей появился в социальных сетях. Руководство школы заявило, что обстоятельства произошедшего еще выясняют. Кроме того, узнать, кто опубликовал снимки, пока не удалось.
Как отметила директор кадетской школы Елена Гурова, не исключено, что снимок – "диверсия" учащихся. По ее словам, в школе питание однотипное и нередко дети начинают протестовать.
"У детей нет выбора: на утро – обязательно каша, а обед состоит из трех блюд. Однако если родителей все устраивает, то с детьми ситуация иная. Не каждому ребенку нравятся такие условия, поскольку дома у них питание может отличаться от того, которое предполагается в школе. Питание у всех разное: кто-то ест суп, а кто-то – шашлык. Тогда дети начинают показывать свой протест различными способами. Бывало и такое, что они сами подбрасывали в еду, например, волос, а потом сообщали об этом родителям", – сказала она.Претензий к оператору школьного питания у учебного заведения обычно нет, из-за чего в ситуации пытаются разобраться собственными силами. По словам Гуровой, еда очень качественная, а если в ней находят что-то инородное, то она сразу же списывается.
Сам оператор, предприятие "Большая перемена", не сразу согласился пояснить ситуацию, однако позднее представитель компании сообщил, что разбирательство идет, а "виновные будут наказаны".
22:13:06 01-02-2024
Просто каша с мясом
10:01:25 02-02-2024
Гость (22:13:06 01-02-2024) Просто каша с мясом... Смешно, если б не было так грустно!
22:19:31 01-02-2024
А сейчас дети сами подбросили опарышей?
12:08:52 03-02-2024
Гость (22:19:31 01-02-2024) А сейчас дети сами подбросили опарышей? ... это НЕ опарыши
09:10:17 02-02-2024
Эти "черви" явно сырые. Мне довелось как-то обнаружить в гречке сваренного мучного червя- он выглядит совершенно по-другому. Ну и второе- от червей ничего кроме пользы. Чистый белок!
12:28:38 02-02-2024
Гость (09:10:17 02-02-2024) Эти "черви" явно сырые. Мне довелось как-то обнаружить в гре... Вот взять бы вас всех " белковых " и накормить этой кашей до блевотины или ваших детей - вам же всё равно смешно.
09:56:52 02-02-2024
"— В чем дело, Катя? — спросил дядя Миша. — Да как же! Я ему говорю, «не смей», а он по–своему… Ему лень к реке сходить, так он хочет немытую крупу варить! — Ты что же это, Павел? — А какая разница? От поганого не треснешь, а от чистого не воскреснешь. — Это, милый друг, рассуждения лентяя. Не понимая, что хорошо, что плохо, ты повторяешь чужие слова. Так делают попугаи. Учись быть человеком, то есть думать… А чтобы у тебя было время обдумать это и пропала охота кормить товарищей грязной пищей, ты получишь кухонный наряд… Понятно? — Понятно, — буркнул Пашка. — Только зря она крик подняла: все одно микробы сварятся, а вареные они безвредные… — Ясно!.. Проследи, Катя, чтобы он кормил нас кашей, а не вареными микробами…" - отрывок из повести Николая Дубова "На краю земли"
18:10:09 02-02-2024
Послушайте , а зачем так передергивать слова директора , которых она не произносила. Это я про "диверсию". Тут же перепечатываете с Бийского рабочего и сами додумываете. Слово то какое подобрали. Не стыдно? Вот так рождается клевета на человека.А тайну не откроете по поводу тарелки . Она одна такая оказалась? В школе наверняка ест не один ребенок. Кстати учителя тоже питаются с одной приготовленной кастрюли.Претензии надо предъявлять к тому , кто чтобы накормить детей пытается сэкономить, покупает крупу на грани просрочки и наверняка со скидкой.
18:22:24 02-02-2024
Кадетская школа для меня родная. Я учился и ходил в столовую. Были у нас деятели и не на такое были способны. Всякое выделывали, а потом выкладывали. Не хотят есть не ешьте. Зачем хайповать. Наш директор классная. Она всегда понимала нас, но есть же заразы. Не хотите кадетскую школу иди к в другие. Чего добиваетесь? Вопрос к хайповщикам. А кормили нас всегда вкусно. Булки и каши до сих пор вспоминаю. А тем кто это начал-думать нужно головой. Я люблю свою каретку и очень ей благодарен.
19:02:11 02-02-2024
Что за клевета! Елена Анатольевна адекватный человек и очень трепетно относится к питанию детей. Кто из родителей желает, всегда может снять пробу в столовой даже не сообщая о своем приходе за сутки. А дети реально, шутники бывают, но иногда эти шуточки и боком выходят. В столовой достойная еда. Если дети спокойным строем идут в столовую, не задерживаются, то еду получают всегда теплую, а не холодную, как часто любят говорить. Я сама была не раз свидетелем того, что говорят о не вкусной еде, а на самом деле еда вкусная даже очень. Поэтому, я считаю, нужно не передёргивать слова директора, а доносить верную информацию
19:42:43 02-02-2024
Почему всегда нужно искать виноватого в школе. У нас всегда виноват кто-то, но не те кто виновен. Посмотрите на детей-на что они готовы только для так сказать пиара. Сейчас конечно найдут виновного, и конечно это директор. А ведь тарелка одна была, остальные ели это же, и только один это увидел. Как то не верится.
10:57:43 03-02-2024
Мой ребенок учиться в Кадетской школе, вопросов к питанию никогда не было и нет. Все контролируют, я сама неоднократно входила в родительскую комиссию, пробовала и каши и супы и вторые блюда, все вкусно и качественно. Зачем писать всякую ерунду!
11:34:46 03-02-2024
Всем привет! Я училась в этой школе несколько лет, питание всегда было норм. А вот шутников хватало всегда, но это уже не смешно. Неужели вы, взрослые, в это поверили? Пора заканчивать делать гадости и писать на них "интересные" комментарии!
12:07:59 03-02-2024
это не черви, а личинки пищевой моли. однажды я купила орехи на ВБ, а в них оказались эти твари, полгода не могла ничем вывести из квартиры - они поселились везде, включая новые не открытые коробки конфет и шоколад, пришлось выкинуть абсолютно все продукты и специи. это был адский ужас, если честно. второй раз я увидела этих личинок в какой-то крупе из МРа. в пшене, кстати.
13:58:37 03-02-2024
Уважаемые взрослые, как вы поверили в это? Столовка в кадетке норм. Прикольщиков хватает, но это уже перебор конечно. Надо прекратить такие шуточки и не писать комментарии.