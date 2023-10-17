Ученики сибирской автошколы заплатили за обучение, но остались без прав
В день экзамена, когда обучающиеся ехали в ГИБДД, им позвонила инструктор и заявила, что она не продлила лицензию. К сдаче прав их не допустили
17 октября 2023, 15:31, ИА Амител
Жители поселка Коченево под Новосибирском обвинили местную автошколу в обмане. Как сообщает "КП-Новосибирск", желающие получить права заплатили за обучение по 40 тысяч рублей, а их не допустили к экзаменам в ГИБДД.
Одна из учениц по имени Надежда рассказала, что доверилась автошколе, поскольку она работает в Коченево уже больше 10 лет. Занятия начались в феврале и первый месяц практических уроков не было – только теория.
"Я спрашивала у других ребят, кто уже отучился на права, нормально ли это, мне говорили, что так быть не должно. В итоге мы все-таки начали практику: откатать нужно было 50 часов, часть времени – по Коченево, остальное – по Новосибирску", – рассказала женщина.Следующий этап — внутренний экзамен автошколы, а уже после – в ГИБДД. Последний никто из группы не сдал. В день экзамена, когда обучающиеся ехали в ГИБДД, им позвонила инструктор и заявила, что она не продлила лицензию. Без нее ученики не смогут сдать на права.
"Конечно, все в шоке были, но она заверила, что скоро все вопросы с лицензией решит. Мы поверили. Но во второй раз ситуация повторилась, правда, на этот раз инструктор позвонила и сказала, что попала в аварию, приехать не может. Но, как потом выяснилось, никакой аварии не было", – добавила Надежда.Ученики сами обратились в ГИБДД и выяснили, что их даже не было в списках кандидатов на получение прав. Их подает сама автошкола, когда набирает группу. В самой автошколе никак ситуацию не прокомментировали.
Адвокат Константин Зиновьев советует сибирякам писать заявление в полицию. Он отметил, что действия автошколы могут расцениваться как мошенничество. Параллельно с этим можно написать претензию в учреждение и потребовать возврат средств.
16:04:37 17-10-2023
Ну , значит не заслужили ))) Давно пора не давать всем подряд права! А то уже ездить страшно.
16:19:53 17-10-2023
Гость (16:04:37 17-10-2023) Ну , значит не заслужили ))) Давно пора не давать всем подря... А как нужно "ЗАСЛУЖИТЬ"?
10:16:58 18-10-2023
Гость (16:19:53 17-10-2023) А как нужно "ЗАСЛУЖИТЬ"?... Ну или чтоб кто то подарил
16:10:27 17-10-2023
Если бы еще и учили. Деньги берут и досвидос. Страшно выходить на улицу.
16:26:06 17-10-2023
А как нужно "ЗАСЛУЖИТЬ"? - не взятки давать а учить до талого! хоть 70 раз сдавай но что бы без единой ошибки
16:31:35 17-10-2023
Гость (16:26:06 17-10-2023) А как нужно "ЗАСЛУЖИТЬ"? - не взятки давать а учить до талог... Вообще-то у них ни единого шанса не было. Может сдали бы.
17:15:38 17-10-2023
Гость (16:26:06 17-10-2023) А как нужно "ЗАСЛУЖИТЬ"? - не взятки давать а учить до талог... а если с первого раза сдал без ошибок это считается за ЗАСЛУЖЕННОЕ право водить автомобиль?
18:32:50 17-10-2023
В Барнауле вообще без взятки не сдашь, независимо от наличия лицензии у автошколы.
19:24:43 17-10-2023
Гость (18:32:50 17-10-2023) В Барнауле вообще без взятки не сдашь, независимо от наличия... Врёте барышня. Если вас на экзамене валит ментик, пишите жалобу. Пересмотрят всё ваше видео и если вы правы мегтику будет плохо. Но 100% вы сами накосячили.
10:23:58 18-10-2023
Гость (19:24:43 17-10-2023) Врёте барышня. Если вас на экзамене валит ментик, пишите жал... Если ментик решил завалить (и тем самым вынуждает дать взятку) в очередной раз то обязательно завалит потому что экзамен будет продолжаться до тех пор пока не накосячишь в том числе и провокации обязательно будут, а вот если идешь как "ViP персона" то и участок дороги полегче и на мелкие косячки глазки прикроет.
19:51:35 17-10-2023
Гость (18:32:50 17-10-2023) В Барнауле вообще без взятки не сдашь, независимо от наличия... когда сдавал, такой же слух ходил. Причем в автошколе была звезда, не сдавшая овер 20 раз. Сдал с первого раза.
10:31:49 18-10-2023
вас на экзамене валит ментик, пишите жалобу - в Спортлото