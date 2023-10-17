Ученики сибирской автошколы заплатили за обучение, но остались без прав

В день экзамена, когда обучающиеся ехали в ГИБДД, им позвонила инструктор и заявила, что она не продлила лицензию. К сдаче прав их не допустили

17 октября 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители поселка Коченево под Новосибирском обвинили местную автошколу в обмане. Как сообщает "КП-Новосибирск", желающие получить права заплатили за обучение по 40 тысяч рублей, а их не допустили к экзаменам в ГИБДД.

Одна из учениц по имени Надежда рассказала, что доверилась автошколе, поскольку она работает в Коченево уже больше 10 лет. Занятия начались в феврале и первый месяц практических уроков не было – только теория.

"Я спрашивала у других ребят, кто уже отучился на права, нормально ли это, мне говорили, что так быть не должно. В итоге мы все-таки начали практику: откатать нужно было 50 часов, часть времени – по Коченево, остальное – по Новосибирску", – рассказала женщина.Следующий этап — внутренний экзамен автошколы, а уже после – в ГИБДД. Последний никто из группы не сдал. В день экзамена, когда обучающиеся ехали в ГИБДД, им позвонила инструктор и заявила, что она не продлила лицензию. Без нее ученики не смогут сдать на права.

"Конечно, все в шоке были, но она заверила, что скоро все вопросы с лицензией решит. Мы поверили. Но во второй раз ситуация повторилась, правда, на этот раз инструктор позвонила и сказала, что попала в аварию, приехать не может. Но, как потом выяснилось, никакой аварии не было", – добавила Надежда.Ученики сами обратились в ГИБДД и выяснили, что их даже не было в списках кандидатов на получение прав. Их подает сама автошкола, когда набирает группу. В самой автошколе никак ситуацию не прокомментировали.

Адвокат Константин Зиновьев советует сибирякам писать заявление в полицию. Он отметил, что действия автошколы могут расцениваться как мошенничество. Параллельно с этим можно написать претензию в учреждение и потребовать возврат средств.