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Учеников эвакуировали из барнаульской гимназии после нескольких "взрывов"

Детей вывели на стадион

11 октября 2023, 14:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле днем 11 октября эвакуировали учеников гимназии № 79, сообщает "Инцидент Барнаул".

Один из учащихся рассказал, что перед этим "было слышно два довольно громких грохота". В комментариях другие школьники указали, что было "семь взрывов". Детей вывели на стадион.

Также в комментариях со ссылкой на одного из классных руководителей указали, что в гимназию поступил звонок о минировании. Об этом же пишет "В курсе 22".

Подробности уточняются.

Барнаул Происшествия школы

Комментарии 1

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Гость

14:50:36 11-10-2023

наконец стали по-русски писать, без этого мерзкого новояза, типа "хлопков" и "отрицательного роста". А взрывы это страшно.Надеюсь, все-таки не минирование

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