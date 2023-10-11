Учеников эвакуировали из барнаульской гимназии после нескольких "взрывов"

Детей вывели на стадион

11 октября 2023, 14:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле днем 11 октября эвакуировали учеников гимназии № 79, сообщает "Инцидент Барнаул".

Один из учащихся рассказал, что перед этим "было слышно два довольно громких грохота". В комментариях другие школьники указали, что было "семь взрывов". Детей вывели на стадион.

Также в комментариях со ссылкой на одного из классных руководителей указали, что в гимназию поступил звонок о минировании. Об этом же пишет "В курсе 22".

Подробности уточняются.