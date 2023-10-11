Учеников эвакуировали из барнаульской гимназии после нескольких "взрывов"
Детей вывели на стадион
11 октября 2023, 14:30, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле днем 11 октября эвакуировали учеников гимназии № 79, сообщает "Инцидент Барнаул".
Один из учащихся рассказал, что перед этим "было слышно два довольно громких грохота". В комментариях другие школьники указали, что было "семь взрывов". Детей вывели на стадион.
Также в комментариях со ссылкой на одного из классных руководителей указали, что в гимназию поступил звонок о минировании. Об этом же пишет "В курсе 22".
Подробности уточняются.
14:50:36 11-10-2023
наконец стали по-русски писать, без этого мерзкого новояза, типа "хлопков" и "отрицательного роста". А взрывы это страшно.Надеюсь, все-таки не минирование