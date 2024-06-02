Учения по поиску пропавших проходят в Алтайском крае

Волонтеры отрабатывают навыки в течении двух дней

02 июня 2024, 15:55, ИА Амител

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края

Межрегиональные учения, организованные добровольческим поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт", начались 1 июня на территории детского оздоровительного лагеря "Колос" в Павловском районе.

В учениях принимают участие 14 инструкторов из Москвы с большим опытом в поисковых работах и более 250 волонтеров отряда "ЛизаАлерт" из Алтайского края и других регионов, а также волонтеры студенческого спасательного отряда "Олимп безопасности".

Обучение длится два дня и включает в себя лекции и практические занятия по различным направлениям: "Новичковая", "Связь на ПСР", "Картография и навигация", "Координаторы", "Инфогруппа", "Беспилотная авиация", "Обучение старших поисковых групп", "Авиация".

Во второй день учений пройдет учебный поиск в природной среде, где волонтеры смогут применить полученные знания на практике. В учениях также участвуют сотрудники Следственного комитета, Управления охотхозяйствами, Управления Алтайского края по делам ГО и ЧС, специалисты МФЦ.