Ученые из Китая создали ядерную батарейку для смартфонов
По словам разработчиков, она абсолютно безопасна и защищена от взрывов
14 января 2024, 11:40, ИА Амител
Китайский стартап Betavolt представил первую в мире миниатюрную ядерную батарею. Об этом сообщает Indipendent.
Аккумулятор по размеру меньше монеты, утверждается, что без подзарядки он сможет работать около 50 лет.
При этом изобретатели отмечают, что батарейка абсолютно безопасна, защищена от взрывов и может работать при температурах от -60 до +120 градусов. Когда изотопы, которых внутри 63, распадаются, то они превращаются в стабильные и нерадиоактивные изотопы меди.
Предполагается, что использовать такие батареи можно будет в смартфонах, дронах, медицинской аппаратуре и различных датчиках. В данный момент батарея уже проходит испытания. В перспективе она может быть готова к продаже и к использованию в коммерческих целях.
Окончательные даты завершения тестов пока не называются.
11:51:34 14-01-2024
Подрыв дистанционно
12:03:23 14-01-2024
Бахнет-мама не горюй...
12:14:16 14-01-2024
С ядерной ценой? Несмотря на относительную безопасность для человека и возможность работать до 20 и более лет, атомные батарейки пока не находят применения в быту из-за дороговизны производства. В России подобные изделия выпускаются еще со времен СССР. Используются в космосе и в некоторых других важных сферах.
13:14:22 14-01-2024
Гость (12:14:16 14-01-2024) С ядерной ценой? Несмотря на относительную безопасность для ... У нас в Павловске в телятнике одна такая стоит. Коров правда давно уже нет, а она все работает. Когда холодно мы приходим к ней греться.
13:49:31 14-01-2024
Хорошая новость. Может у них она дешевле в производстве будет.
14:14:13 14-01-2024
Информация не соответствует действительности. Не для смартфонов
16:22:36 14-01-2024
Гость (14:14:13 14-01-2024) Информация не соответствует действительности. Не для смартфо... Всяко может быть , вероятно как источник электричества в быту ? Маленькая ядерная электростанция на кухне и никаких проблем ? Было уже такое ...
17:18:35 14-01-2024
Гость (16:22:36 14-01-2024) Всяко может быть , вероятно как источник электричества в быт... Ну да! "Если хочешь быть отцом - оберни яйцо свинцом"
19:31:58 14-01-2024
Гость (16:22:36 14-01-2024) Всяко может быть , вероятно как источник электричества в быт... Там ток тысячные доли ампера. Крайне ограниченное применение. Сходу даже и не придумать. Разве что-то типа кардиостимулятора, чтобы не вскрывать грудину каждые 5 лет, не менять батарейки.
16:21:46 14-01-2024
Учитывая знаменитое "китайское качество", пусть сначала на себе потренируются. А мы пока уж как-нибудь так, по-старинке: от зарядника в розетке...
17:47:07 14-01-2024
🤣 (16:21:46 14-01-2024) Учитывая знаменитое "китайское качество", пусть сначала на с... Там ценник за одну баттери вылазит в минимум 8 тысяч нерублей. И то он даже смарт тянет с трудом. Сомневаюсь, что в скором времени это будут популярно.
11:44:33 15-01-2024
На месте ничего не стоит. Кто бы мог поверить еще 10 лет назад,что Китай будет шлепать пачками военные самолеты,лучше наших и США. Про бытовуху и автомобили скромно заткнемся и покурим в сторонке.