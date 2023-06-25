Ученые нашли фрагмент амфоры со стихами Вергилия

Предположительно, он был изготовлен 1800 лет назад

25 июня 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые во время работ в муниципалитете Хорначуэлос нашли фрагмент амфоры со стихами древнего поэта Вергилия. Об этом сообщает Journal of Roman Archaeology.

Изначально обнаруженному кусочку не придали большого значения, потому что здесь часто находят обломки различной посуды, однако после проведения анализа стало известно, что на осколке нанесен фрагмент, который соответствует седьмому и восьмому стихам первой книги "Георгики". Изготовлено изделие было около 1800 лет назад.

Специалисты рассуждают на тему того, кто мог нанести стихи на посуду и для чего.