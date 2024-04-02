Ученые нашли лекарство от алкоголизма
Синдром отмены можно смягчить
02 апреля 2024, 14:35, ИА Амител
Ученые нашли блокирующее вещество, которое сократило объемы употребляемого алкоголя у пьющих крыс. Об этом сообщает Scientific Reports.
Каппа-опиоидные рецепторы (KOP) – это особые молекулы в мозге, которые участвуют в контроле психологических зависимостей, эмоций и боли. Как острое, так и хроническое воздействие алкоголя негативно влияет на эти рецепторы. В новом исследовании ученые выяснили, что блокирование работы KOP может смягчить симптомы алкогольной зависимости у крыс. Для этого они использовали пероральное введение вещества LY2444296, которое не вызывало побочных эффектов.
"Люди пьют, чтобы избавиться от синдрома отмены. Но если LY2444296 принимается до проявления симптомов, их можно смягчить, а улучшение состояния позволит выпить меньше", – объяснил соавтор исследования Реми Мартин-Фардон.
Ученые считают, что это соединение также может быть полезно при лечении депрессии и тревожного расстройства. Кроме того, они планируют изучить, способно ли оно обратить вспять алкоголизм и связанные с ним изменения в мозге.
14:38:05 02-04-2024
и как теперь бухать то
14:41:34 02-04-2024
Тоже мне, учёные, о судьбе пьющих крыс волнуются... А о людях кто подумал?
14:47:16 02-04-2024
Сомневаюсь ,что мозги крыс и наши с вами схожи. И поэтому считаю эту теорию об особых молекулах просто абсурдной - вздор. Кто не захочет не будет выпивать,а кто хочет так и пусть пьёт пока не захочет.
15:25:56 02-04-2024
пьющие крысы ))
16:19:21 02-04-2024
Отец бил, не за то что пил! А за то что похмелялся!..
12:43:49 03-04-2024
Ученые нашли формулу пива.