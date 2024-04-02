Ученые нашли лекарство от алкоголизма

Синдром отмены можно смягчить

02 апреля 2024, 14:35, ИА Амител

Алкоголик / Фото: unsplash.com

Ученые нашли блокирующее вещество, которое сократило объемы употребляемого алкоголя у пьющих крыс. Об этом сообщает Scientific Reports.

Каппа-опиоидные рецепторы (KOP) – это особые молекулы в мозге, которые участвуют в контроле психологических зависимостей, эмоций и боли. Как острое, так и хроническое воздействие алкоголя негативно влияет на эти рецепторы. В новом исследовании ученые выяснили, что блокирование работы KOP может смягчить симптомы алкогольной зависимости у крыс. Для этого они использовали пероральное введение вещества LY2444296, которое не вызывало побочных эффектов.

"Люди пьют, чтобы избавиться от синдрома отмены. Но если LY2444296 принимается до проявления симптомов, их можно смягчить, а улучшение состояния позволит выпить меньше", – объяснил соавтор исследования Реми Мартин-Фардон.

Ученые считают, что это соединение также может быть полезно при лечении депрессии и тревожного расстройства. Кроме того, они планируют изучить, способно ли оно обратить вспять алкоголизм и связанные с ним изменения в мозге.