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Ученые нашли лягушку, на которой растет гриб

Этот гриб обычно встречается на гниющей древесине

20 февраля 2024, 11:53, ИА Амител

Лягушка с грибом / Фото: journals.ku.edu / Lohit Y.T.
Лягушка с грибом / Фото: journals.ku.edu / Lohit Y.T.

Зоологи в джунглях Индии впервые обнаружили живую лягушку, на которой растет гриб, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Reptiles & Amphibians.

Биологи на левом боку живой особи узкоголовой лягушки Рао обнаружили плодовое тело гриба из рода Мицены.

"Насколько мы знаем, еще никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из живой лягушки", – отметили исследователи.

Отмечается, что выросший на лягушке гриб обычно встречается на гниющей древесине.

Лягушка с грибом / Фото: journals.ku.edu / Lohit Y.T.
Фото: Ольга Че / vk.com/grib22rus

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НОВОСТИОбщество

чудеса природы животные Ученые

Комментарии 4

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Грыша

12:03:42 20-02-2024

И что удивительного... Найдите гриб на котором лягушки растут...

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Гость

12:33:06 20-02-2024

Смотрю сериал "Одни из нас" походу началось)))

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Гость

13:35:31 20-02-2024

Шок контент😨

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Гость

13:41:16 20-02-2024

подольше ГМО везде выращивать и на всех грибы расти начнут(

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