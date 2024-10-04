Ученые нашли неизвестное сооружение под Аравийской пустыней
Авторы проекта надеются, что их разработка поможет в изучении народов, живших на этой территории
04 октября 2024, 15:29, ИА Амител
Специалисты из Университета Халифа в Абу-Даби использовали передовые технологии для поиска древних артефактов в бескрайних песках Аравийской пустыни.
Традиционные методы исследования таких территорий оказались неэффективными из-за однородности песчаных дюн, которые не давали информации даже опытным исследователям. Поэтому ученые обратились к современным технологиям.
Для обучения искусственного интеллекта они использовали радарные снимки древнего поселения Сарук Аль-Хадид, основанного более пяти тысяч лет назад и хорошо изученного. После того как модель научилась распознавать интересные археологические участки на спутниковых фотографиях, ее применили к другим изображениям.
Это позволило обнаружить соседний комплекс, который ранее не был исследован. Модель обеспечивает точность до 50 сантиметров и может создавать трехмерные модели предполагаемых строений, что позволяет археологам заранее понять особенности объектов. После подтверждения модели исследователи использовали георадар, который подтвердил результаты. В ближайшее время запланированы раскопки.
Авторы проекта надеются на прорыв в изучении древних культур народов, живших в пустыне.
18:24:20 04-10-2024
Песок и глина это вообще не с нашей планеты, а с бывших лун фата и леля...
22:08:01 04-10-2024
Гость (18:24:20 04-10-2024) Песок и глина это вообще не с нашей планеты, а с бывших лун ... Понаехали тут
12:19:42 07-10-2024
Гость (18:24:20 04-10-2024) Песок и глина это вообще не с нашей планеты, а с бывших лун ... Весь песок? И вся глина? А почему тогда, в зависимости от региона, все пески различны как по минеральному составу, так и по форме песчинок? И почему песок с поверехности очень сильно отличается от песка с глубины, к примеру, 30 метров?
16:25:27 07-10-2024
Гость (18:24:20 04-10-2024) Песок и глина это вообще не с нашей планеты, а с бывших лун ... Почва видимо тоже, раз может выветриваться
19:47:19 04-10-2024
Когда делать нечего, копают новую яму.
15:10:55 05-10-2024
Гость (18:24:20 04-10-2024) Песок и глина это вообще не с нашей планеты, а с бывших лун ... Обоснуйте, на чем основаны ваши утверждения.
16:44:27 08-10-2024
Гость (15:10:55 05-10-2024) Обоснуйте, на чем основаны ваши утверждения.... Зуб даю! )))
14:10:29 10-10-2024
Гость (15:10:55 05-10-2024) Обоснуйте, на чем основаны ваши утверждения.... Есть такая теория у геологов.
Попробую пересказать
Кора земли состоит из базальта, под корой течет магма, при выходи на поверхность - магматическая порода.
Исходя из того, что изначально был один мега континент, которой потом разошелся в стороны и состава континентов, а именно основной материал это гранит (сложно-сочененный материал),и то что континенты не соединены с корой земли, а как бы лежат на ней, есть мысль, что раньше было две луны и одна из них упала на наш шарик, а т.к. высота не очень большая (по меркам космоса) и сила притяжения тогда была меньше, то эта луна не уничтожила землю, а раскололась, и со временем течения разнесли в разные стороны.