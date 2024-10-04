Ученые нашли неизвестное сооружение под Аравийской пустыней

Авторы проекта надеются, что их разработка поможет в изучении народов, живших на этой территории

04 октября 2024, 15:29, ИА Амител

Пустыня / Фото: pxhere.com/ru/photo/496230

Специалисты из Университета Халифа в Абу-Даби использовали передовые технологии для поиска древних артефактов в бескрайних песках Аравийской пустыни.

Традиционные методы исследования таких территорий оказались неэффективными из-за однородности песчаных дюн, которые не давали информации даже опытным исследователям. Поэтому ученые обратились к современным технологиям.

Для обучения искусственного интеллекта они использовали радарные снимки древнего поселения Сарук Аль-Хадид, основанного более пяти тысяч лет назад и хорошо изученного. После того как модель научилась распознавать интересные археологические участки на спутниковых фотографиях, ее применили к другим изображениям.

Это позволило обнаружить соседний комплекс, который ранее не был исследован. Модель обеспечивает точность до 50 сантиметров и может создавать трехмерные модели предполагаемых строений, что позволяет археологам заранее понять особенности объектов. После подтверждения модели исследователи использовали георадар, который подтвердил результаты. В ближайшее время запланированы раскопки.

Авторы проекта надеются на прорыв в изучении древних культур народов, живших в пустыне.