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Ученые нашли необычную связь между слухом и весом человека

По словам специалистов, это важно для тех, кто одновременно страдает от потери слуха и недостатка веса

26 ноября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые из Университета Оулу нашли связь между весом человека и его слухом. Об этом сообщает Scientific Reports.

Исследователи использовали данные нескольких источников, в число которых вошли: Британский биобанк, базу FinnGen и консорциум Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT).

Специалисты выяснили, что возрастное ухудшение слуха у людей европейского происхождения может приводить к снижению ИМТ и общего количества жира в организме.

Отмечается, что это особенно важно для тех, кто одновременно теряет слух и вес. Такие люди находятся в группе особого риска. 

Здоровье

Комментарии 2

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Гость

19:33:18 26-11-2023

Глухой не слышит, когда ему говорят- меньше жрать

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Светлана

20:00:26 26-11-2023

Чем рискуют эти люди? Статья неполная((

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