Ученые нашли необычную связь между слухом и весом человека
По словам специалистов, это важно для тех, кто одновременно страдает от потери слуха и недостатка веса
26 ноября 2023, 18:31, ИА Амител
Ученые из Университета Оулу нашли связь между весом человека и его слухом. Об этом сообщает Scientific Reports.
Исследователи использовали данные нескольких источников, в число которых вошли: Британский биобанк, базу FinnGen и консорциум Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT).
Специалисты выяснили, что возрастное ухудшение слуха у людей европейского происхождения может приводить к снижению ИМТ и общего количества жира в организме.
Отмечается, что это особенно важно для тех, кто одновременно теряет слух и вес. Такие люди находятся в группе особого риска.
19:33:18 26-11-2023
Глухой не слышит, когда ему говорят- меньше жрать
20:00:26 26-11-2023
Чем рискуют эти люди? Статья неполная((