Ученые нашли необычную связь между слухом и весом человека

По словам специалистов, это важно для тех, кто одновременно страдает от потери слуха и недостатка веса

26 ноября 2023, 18:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые из Университета Оулу нашли связь между весом человека и его слухом. Об этом сообщает Scientific Reports.

Исследователи использовали данные нескольких источников, в число которых вошли: Британский биобанк, базу FinnGen и консорциум Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT).

Специалисты выяснили, что возрастное ухудшение слуха у людей европейского происхождения может приводить к снижению ИМТ и общего количества жира в организме.

Отмечается, что это особенно важно для тех, кто одновременно теряет слух и вес. Такие люди находятся в группе особого риска.