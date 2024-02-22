Ученые нашли новый способ снизить уровень сахара в крови

Эксперты надеются, что в будущем он поможет стабилизировать состояние людей с диабетом

22 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Тест на сахар крови / Фото: unsplash.com

Ученые из университетского колледжа Лондона выяснили, что воздействие красного света с длиной волны 670 нанометров активизирует переработку глюкозы в организме. Результаты исследования опубликовали в Journal of Biophotonics (JB).

Всего в эксперименте британских экспертов приняли участие 30 человек. Их разделили на две группы. Одну из них подвергали воздействию красного света определенной длины, а другая выступала как контрольная. После лазерной терапии ученые отслеживали, как изменялся уровень глюкозы в крови участников.

Выяснилось, что у первой группы концентрация в крови была ниже на 27,7%. Такой эффект ученые объясняют тем, что красный свет на этой длине активизирует митохондрии – органы клетки, которые участвуют в ее дыхании и обеспечивают ее энергией. Они используют кислород вместе с поступающей в пищу глюкозой и перерабатывают ее в АТФ. Последний нужен для сокращения мышц и распространения нервных импульсов. Чем активнее митохондрии, тем быстрее перерабатывается глюкоза, а значит – снижается ее уровень.

По мнению ученых, в будущем этот немедикаментозный метод терапии диабета будет лучше изучен. Его применение поможет стабилизировать состояние людей с нарушением обмена глюкозы.