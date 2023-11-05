Ученые нашли останки другой планеты в недрах Земли

Предположительно, от ее столкновения с Землей появилась Луна

05 ноября 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Китайские ученые обнаружили доказательство того, что Луна появилась после сильнейшего удара космического тела о Землю. Об этом сообщает журнал Nature.

Теория, которая преобладала ранее, сообщала, что около 4,5 млрд лет назад Земля столкнулась с планетой Тейя. В результате этого столкновения появилась Луна.

Еще в 1980-х ученые нашли на дне Тихого океана два пятна, сильно отличающихся по составу от всего вокруг. Новые исследования показали, что состав их грунта схож с лунным.

Специалисты полагают, что внутри Земли находится часть планеты Тейя, поглощенная при столкновении.