Ученые нашли останки другой планеты в недрах Земли
Предположительно, от ее столкновения с Землей появилась Луна
05 ноября 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Китайские ученые обнаружили доказательство того, что Луна появилась после сильнейшего удара космического тела о Землю. Об этом сообщает журнал Nature.
Теория, которая преобладала ранее, сообщала, что около 4,5 млрд лет назад Земля столкнулась с планетой Тейя. В результате этого столкновения появилась Луна.
Еще в 1980-х ученые нашли на дне Тихого океана два пятна, сильно отличающихся по составу от всего вокруг. Новые исследования показали, что состав их грунта схож с лунным.
Специалисты полагают, что внутри Земли находится часть планеты Тейя, поглощенная при столкновении.
19:06:55 05-11-2023
Вообще-то эти два "пятна" нашли - одно - на дне Тихого океана, а второе - под материком Африка.