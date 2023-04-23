Учёные нашли простой способ продлить жизнь на 16 лет
По данным специалистов, на то, чтобы увеличить продолжительность жизни, нужно выделять всего 30 минут в день
23 апреля 2023, 09:07, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Учёные из Университета Лестера нашли связь между темпами старения человека и скоростью его ходьбы. Об этом сообщает Journal Communications Biology.
Специалисты провели исследование с участием более чем 40 тысяч участников в возрасте от 40 лет и старше. Оказалось, что темп ходьбы увеличивает теломеры, а 30 минут прогулки в темпе ежедневно способны увеличить продолжительность жизни на 16 лет.
Также важно уделять внимание поддержанию режима правильного питания, отказаться от употребления алкоголя и табака. Это позволит дополнительно увеличить срок жизни человека.Битый инжект
09:18:46 23-04-2023
Ага. Только зависимость обратная. Чем старее, тем темп ходьбы медленнее.
10:24:51 23-04-2023
Впервые читал об этом ещё несколько лет назад в одной из книг по натуропатии и очень популярной сейчас на Западе "интегральной медицине". А после этого ещё несколько раз приходилось читать в книгах опять же у врачей-натуропатов и вегетарианцев. От себя могу добавить, что это реально работает! Но ходить надо максимально быстро. Что у мясоедов и жирных не получится никогда. Мешает лишний вес и хронические воспаления, которые гарантированно развиваются от мяса с возрастом. Чужой животный белок, попадая в кровь, воспринимается нашим организмом как антиген, что продуцирует неизлечимые аутоиммунные воспаления по всему организму.
20:32:49 23-04-2023
Один Бог знает, сколько кому суждено прожить. И мясоедов знаю, доживших в добром здравии до преклонных лет, и веганов знаю, почивших рано. На все воля Божья.
22:35:42 23-04-2023
Гость (20:32:49 23-04-2023) Один Бог знает, сколько кому суждено прожить. И мясоедов знаю Не знаю ни одного человека, кто бы когда-нибудь видел этого самого бога. Но есть объективная медицинская статистика, подтверждённая множеством научных публикаций и книг по теме.