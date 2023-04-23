НОВОСТИЗдоровье

Учёные нашли простой способ продлить жизнь на 16 лет

По данным специалистов, на то, чтобы увеличить продолжительность жизни, нужно выделять всего 30 минут в день

23 апреля 2023, 09:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Учёные из Университета Лестера нашли связь между темпами старения человека и скоростью его ходьбы. Об этом сообщает Journal Communications Biology.

Специалисты провели исследование с участием более чем 40 тысяч участников в возрасте от 40 лет и старше. Оказалось, что темп ходьбы увеличивает теломеры, а 30 минут прогулки в темпе ежедневно способны увеличить продолжительность жизни на 16 лет.

Также важно уделять внимание поддержанию режима правильного питания, отказаться от употребления алкоголя и табака. Это позволит дополнительно увеличить срок жизни человека.

Битый инжект

Здоровье

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:18:46 23-04-2023

Ага. Только зависимость обратная. Чем старее, тем темп ходьбы медленнее.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ничего нового

10:24:51 23-04-2023

Впервые читал об этом ещё несколько лет назад в одной из книг по натуропатии и очень популярной сейчас на Западе "интегральной медицине". А после этого ещё несколько раз приходилось читать в книгах опять же у врачей-натуропатов и вегетарианцев. От себя могу добавить, что это реально работает! Но ходить надо максимально быстро. Что у мясоедов и жирных не получится никогда. Мешает лишний вес и хронические воспаления, которые гарантированно развиваются от мяса с возрастом. Чужой животный белок, попадая в кровь, воспринимается нашим организмом как антиген, что продуцирует неизлечимые аутоиммунные воспаления по всему организму.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:49 23-04-2023

Один Бог знает, сколько кому суждено прожить. И мясоедов знаю, доживших в добром здравии до преклонных лет, и веганов знаю, почивших рано. На все воля Божья.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:35:42 23-04-2023

Гость (20:32:49 23-04-2023) Один Бог знает, сколько кому суждено прожить. И мясоедов знаю Не знаю ни одного человека, кто бы когда-нибудь видел этого самого бога. Но есть объективная медицинская статистика, подтверждённая множеством научных публикаций и книг по теме.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров