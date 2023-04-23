Учёные нашли простой способ продлить жизнь на 16 лет

По данным специалистов, на то, чтобы увеличить продолжительность жизни, нужно выделять всего 30 минут в день

23 апреля 2023, 09:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учёные из Университета Лестера нашли связь между темпами старения человека и скоростью его ходьбы. Об этом сообщает Journal Communications Biology.

Специалисты провели исследование с участием более чем 40 тысяч участников в возрасте от 40 лет и старше. Оказалось, что темп ходьбы увеличивает теломеры, а 30 минут прогулки в темпе ежедневно способны увеличить продолжительность жизни на 16 лет.

Также важно уделять внимание поддержанию режима правильного питания, отказаться от употребления алкоголя и табака. Это позволит дополнительно увеличить срок жизни человека.

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