В процессе исследования специалисты проанализировали данные 33 тысяч детей в возрасте 15-16 лет

26 апреля 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Финские учёные нашли простой способ улучшить психологическое состояние подростков. Об этом сообщает журнал Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Исследователи проанализировали данные 33 тысяч человек в возрасте 15-16 лет. Оценивали возраст, пол, этническую принадлежность, финансовое положение семьи, уровень образования родителей, расстояние до школы и образ жизни.

Выяснилось, что физическая активность положительно влияет на эмоциональное состояние детей.



Всего 30 минут спортивных занятий в неделю были связаны с уменьшением риска появления симптомов хронического стресса на 17%. При этом вероятность возникновения депрессии и тревоги была на 22 и 32% ниже у подростков, практикующих час физической активности в неделю.

Самые низкие шансы возникновения психических расстройств отмечались у детей, которые уделяли спорту не менее четырёх часов в день.