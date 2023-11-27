Ученые нашли ранний признак развития болезни Альцгеймера
Этот симптом наблюдается также при ряде других заболеваний
27 ноября 2023, 23:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые Калифорнийского университета нашли симптом, который может указывать на раннее развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщает журнал Neurology.
Специалисты отметили, что на заболевание может указывать ускоренное сокращение гиппокампа, отвечающего в головном мозге за память, эмоции и ориентацию в пространстве.
Объем гиппокампа уменьшается с возрастом, но, как добавили ученые, при некоторых болезнях это происходит быстрее.
Этот эффект наблюдается не только при болезни Альцгеймера, но и при болезни Кушинга, депрессии.
23:23:17 27-11-2023
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