Ученые нашли связь между изменением климата и депрессией

Специалисты предполагают, что со временем такие расстройства станут более распространенными

29 октября 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, что изменение климата влияет на развитие расстройств сна и симптомы депрессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Финские специалисты предполагают, что со временем расстройства станут более распространенными или серьезными. Симптомы депрессии могут проявляться особенно в зимнее время.

В частности, по мнению экспертов, развитие расстройств связано с тем, что зимы становятся менее снежными, а смена сезонов – менее заметной.

Ученые сходятся во мнении, что все подобные изменения в психике нужно лечить.