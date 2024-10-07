Ученые нашли связь между креативностью человека и его зависимостями
Зависимые люди легче генерируют идеи
07 октября 2024, 09:00, ИА Амител
Ученые из Шэньсийского педагогического университета, Китай, обнаружили, что творческие люди часто подвержены зависимостям. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Reports (PsyRep).
В проекте приняли участие 576 студентов в возрасте от 17 до 22 лет. Ученые измерили склонность к зависимостям, стремление к новизне, творческие когнитивные стили и симптомы депрессии.
Оказалось, что люди с зависимым поведением более склонны к генерированию идей, но им трудно выбрать подходящую. Они также чаще ищут новые впечатления, что помогает им генерировать идеи.
Однако депрессивные тенденции смягчают этот эффект. Люди с высоким уровнем депрессии менее склонны к поиску новых впечатлений, что снижает их способность генерировать идеи. Связь между зависимыми чертами личности и креативностью ослабевает при высоких симптомах депрессии.
09:50:56 07-10-2024
Алкоголик что только не выдумает, чтоб ему заняли на "выпить".