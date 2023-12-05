Ученые нашли связь между курением и депрессией

У курильщиков выявили ряд повторяющихся генетических вариантов

05 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

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Датские ученые нашли необычную связь между курением и психологическими расстройствами. Об этом сообщает Acta Psychiatrica Scandinavica (APS).

В исследовании приняли участие около 350 тысяч человек. Ученые получили их данные о состоянии здоровья, вредных привычках и проанализировали ДНК.

Исследователи обнаружили ряд повторяющихся генетических вариантов в геномах участников-курильщиков и предположили, что тяга к курению может быть наследственной.

Ученые также считают, что никотин подавляет всасывание серотонина в мозге, что может привести к появлению депрессии. Также на развитие психологических расстройств может влиять то, что курение вызывает воспаление в головном мозге.