Ученые нашли связь между курением и депрессией
У курильщиков выявили ряд повторяющихся генетических вариантов
05 декабря 2023, 07:01, ИА Амител
Датские ученые нашли необычную связь между курением и психологическими расстройствами. Об этом сообщает Acta Psychiatrica Scandinavica (APS).
В исследовании приняли участие около 350 тысяч человек. Ученые получили их данные о состоянии здоровья, вредных привычках и проанализировали ДНК.
Исследователи обнаружили ряд повторяющихся генетических вариантов в геномах участников-курильщиков и предположили, что тяга к курению может быть наследственной.
Ученые также считают, что никотин подавляет всасывание серотонина в мозге, что может привести к появлению депрессии. Также на развитие психологических расстройств может влиять то, что курение вызывает воспаление в головном мозге.
07:04:45 05-12-2023
Да ладно с этим. Там трейлер ГТА вышел !!!
08:12:41 05-12-2023
Это не так, говорю как человек курящий 40 лет, у не курящих столько сератонина не вырабатывается как у меня.
10:07:43 05-12-2023
Гость (08:12:41 05-12-2023) Это не так, говорю как человек курящий 40 лет, у не курящих ... сомневаюсь, что вы лабораторно проверяли уровень серОтонина. я проверяла, и как человек со стажем курения 36 лет, говорю что это так. я не вылазила из депрессии, пока курить не бросила.
12:12:53 05-12-2023
Путают причину и следствие. Свою мерзкую жизнь люди как могут пытаются сдобрить хоть чем то расслабляющим. Кто курит, кто пьёт, кто жрет булки и моно сахара.