Ученые нашли связь между нерегулярным сном и деменцией

90% людей с деменцией столкнулись с нарушениями сна еще до появления явных симптомов заболевания

24 декабря 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты нашли связь между нерегулярным сном и развитием деменции. Об этом сообщает эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова со ссылкой на исследование.

Участие в эксперименте приняли более 800 человек, данные о которых обновлялись два-три года. 90% людей с деменцией столкнулись с нарушениями сна еще до появления явных симптомов заболевания.

Также специалисты установили связь между продолжительностью сна и когнитивными нарушениями. Например, установлено, что на продолжительность сна оказывали влияние травмы, болезни, депрессия, изменения в семейном положении.

Павлова, комментируя результаты исследования, порекомендовала следить за продолжительностью сна.