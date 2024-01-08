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Ученые нашли ягоду, которая снижает риск смерти

Есть ее рекомендуют весь год, а не только в сезон

08 января 2024, 09:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, что употребление в пищу некоторых ягод значительно снижает риск смерти. Об этом сообщает The Journal of Nutrition.

Эксперимент проводили восемь лет и исследовали данные 37 232 человек. Самой полезной ученые назвали клюкву, употребление которой снижает риск смерти на 31%. В то же время у клубники результат скромнее – 14%, а у черники и ягод в целом – 21%.

Специалисты отметили, что ягоды полезны благодаря катехинам и флавонам, которые играют важную роль в защите от недугов. Они помогают в борьбе с рядом серьезных заболеваний.

Отмечается, что есть ягоды нужно не только в сезон, а целый год.

Здоровье

Комментарии 12

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Гость

10:51:30 08-01-2024

Где на всех клюквы найти?

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Гость

10:54:20 08-01-2024

А еще для долголетия полезны крабы, омары, лангусты, креветки, гребешки. Дорого правда, и в итоге все равно умрешь.

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Элен без ребят

13:03:56 08-01-2024

Гость (10:54:20 08-01-2024) А еще для долголетия полезны крабы, омары, лангусты, креветк... это спорный вопрос. есть мнения, что сейчас морские гады скорее вредны, чем полезны, так как напичканы ртутью и другой дрянью из морей и океанов, и что стоит ограничить их употребление.

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Гость

13:15:56 08-01-2024

Гость (10:54:20 08-01-2024) А еще для долголетия полезны крабы, омары, лангусты, креветк... А еще черная икра столовыми ложками. Только обруч для хари нужен. Ну, чтобы не треснула.

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Гость

11:30:31 08-01-2024

Очень большая польза от нормального питания

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Гость

11:37:32 08-01-2024

Очередная развесистая клюква...

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Гость

11:49:44 08-01-2024

Гость (10:51:30 08-01-2024) Где на всех клюквы найти?... На болотах!

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Гость

13:34:56 08-01-2024

Истина простая - нету денег, правители об этом позаботились, нету клюквы на столе, чтобы целый год ее есть.

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Гость

14:25:44 08-01-2024

А почему на картинке не клюква а красная смородина?

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Татьяна

16:02:37 08-01-2024

А на снимке вообще то красная смородина))))

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Гость

19:09:07 08-01-2024

А журналистам хоть морошку нарисуй, им всё божья благодать. Не учили они биологию, зоологию и ботанику.

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Гость

09:50:15 09-01-2024

И главное спасает от попаданий в ДТП и падений кирпичей на голову, вот она какая, развесистая клюква.

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