Ученые нашли ягоду, которая снижает риск смерти

Есть ее рекомендуют весь год, а не только в сезон

08 января 2024, 09:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые выяснили, что употребление в пищу некоторых ягод значительно снижает риск смерти. Об этом сообщает The Journal of Nutrition.

Эксперимент проводили восемь лет и исследовали данные 37 232 человек. Самой полезной ученые назвали клюкву, употребление которой снижает риск смерти на 31%. В то же время у клубники результат скромнее – 14%, а у черники и ягод в целом – 21%.

Специалисты отметили, что ягоды полезны благодаря катехинам и флавонам, которые играют важную роль в защите от недугов. Они помогают в борьбе с рядом серьезных заболеваний.

Отмечается, что есть ягоды нужно не только в сезон, а целый год.