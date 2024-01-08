Ученые нашли ягоду, которая снижает риск смерти
Есть ее рекомендуют весь год, а не только в сезон
08 января 2024, 09:39, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые выяснили, что употребление в пищу некоторых ягод значительно снижает риск смерти. Об этом сообщает The Journal of Nutrition.
Эксперимент проводили восемь лет и исследовали данные 37 232 человек. Самой полезной ученые назвали клюкву, употребление которой снижает риск смерти на 31%. В то же время у клубники результат скромнее – 14%, а у черники и ягод в целом – 21%.
Специалисты отметили, что ягоды полезны благодаря катехинам и флавонам, которые играют важную роль в защите от недугов. Они помогают в борьбе с рядом серьезных заболеваний.
Отмечается, что есть ягоды нужно не только в сезон, а целый год.
10:51:30 08-01-2024
Где на всех клюквы найти?
10:54:20 08-01-2024
А еще для долголетия полезны крабы, омары, лангусты, креветки, гребешки. Дорого правда, и в итоге все равно умрешь.
13:03:56 08-01-2024
Гость (10:54:20 08-01-2024) А еще для долголетия полезны крабы, омары, лангусты, креветк... это спорный вопрос. есть мнения, что сейчас морские гады скорее вредны, чем полезны, так как напичканы ртутью и другой дрянью из морей и океанов, и что стоит ограничить их употребление.
13:15:56 08-01-2024
Гость (10:54:20 08-01-2024) А еще для долголетия полезны крабы, омары, лангусты, креветк... А еще черная икра столовыми ложками. Только обруч для хари нужен. Ну, чтобы не треснула.
11:30:31 08-01-2024
Очень большая польза от нормального питания
11:37:32 08-01-2024
Очередная развесистая клюква...
11:49:44 08-01-2024
Гость (10:51:30 08-01-2024) Где на всех клюквы найти?... На болотах!
13:34:56 08-01-2024
Истина простая - нету денег, правители об этом позаботились, нету клюквы на столе, чтобы целый год ее есть.
14:25:44 08-01-2024
А почему на картинке не клюква а красная смородина?
16:02:37 08-01-2024
А на снимке вообще то красная смородина))))
19:09:07 08-01-2024
А журналистам хоть морошку нарисуй, им всё божья благодать. Не учили они биологию, зоологию и ботанику.
09:50:15 09-01-2024
И главное спасает от попаданий в ДТП и падений кирпичей на голову, вот она какая, развесистая клюква.