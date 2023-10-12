Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать употребление красного мяса

Исследование проводили с учетом данных людей из разных стран

12 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты Гонконгского университета выяснили, что употребление красного мяса увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Об этом сообщает European Heart Journal.

Исследование проводили с учетом данных людей из разных стран. Оценивали влияние употребления 50 граммов переработанного красного мяса в день и 100 граммов не переработанного.

Специалисты отметили, что такие дозы на 26% увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а на 44% – риск развития диабета второго типа.

Отмечается, что в странах Востока влияние употребления продукта менее выражено, потому что здесь люди часто употребляют цельное зерно и овощи.