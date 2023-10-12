Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать употребление красного мяса
Исследование проводили с учетом данных людей из разных стран
12 октября 2023, 15:45, ИА Амител
Специалисты Гонконгского университета выяснили, что употребление красного мяса увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Об этом сообщает European Heart Journal.
Исследование проводили с учетом данных людей из разных стран. Оценивали влияние употребления 50 граммов переработанного красного мяса в день и 100 граммов не переработанного.
Специалисты отметили, что такие дозы на 26% увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а на 44% – риск развития диабета второго типа.
Отмечается, что в странах Востока влияние употребления продукта менее выражено, потому что здесь люди часто употребляют цельное зерно и овощи.
17:00:16 12-10-2023
Отличная попытка. Вы мол отвыкайте от мяса, хавайте зерно и репу. А то ишь чего вздумали - мясо хотеть.
18:58:20 12-10-2023
Гость (17:00:16 12-10-2023) Отличная попытка. Вы мол отвыкайте от мяса, хавайте зерно и ... речь о красном мясе