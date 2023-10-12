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Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать употребление красного мяса

Исследование проводили с учетом данных людей из разных стран

12 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты Гонконгского университета выяснили, что употребление красного мяса увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Об этом сообщает European Heart Journal.

Исследование проводили с учетом данных людей из разных стран. Оценивали влияние употребления 50 граммов переработанного красного мяса в день и 100 граммов не переработанного. 

Специалисты отметили, что такие дозы на 26% увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а на 44% – риск развития диабета второго типа. 

Отмечается, что в странах Востока влияние употребления продукта менее выражено, потому что здесь люди часто употребляют цельное зерно и овощи.

Здоровье Продукты

Комментарии 2

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Гость

17:00:16 12-10-2023

Отличная попытка. Вы мол отвыкайте от мяса, хавайте зерно и репу. А то ишь чего вздумали - мясо хотеть.

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Элен без ребят

18:58:20 12-10-2023

Гость (17:00:16 12-10-2023) Отличная попытка. Вы мол отвыкайте от мяса, хавайте зерно и ... речь о красном мясе

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