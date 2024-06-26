Ученые определили, какие люди склонны к неверности в браке

Помимо признаков, нужно учитывать ряд других факторов

26 июня 2024, 14:01, ИА Амител

Расставание / Фото: pxhere.com/ru/photo/1124836

Канадские ученые определили характеристики личности людей, которые влияют на вероятность измен в отношениях или браке. Об этом сообщает Journal of Sexual Medicine.

В ходе исследования эксперты проанализировали предыдущие работы по данной теме и выявили ряд признаков:

– мужчины и женщины с низкой добросовестностью чаще идут на измену;

– мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии склонны к изменам, у женщин важен высокий уровень неврозов и проявления нарциссизма и склонности к манипуляциям;

– женщины с тревожным типом привязанности чаще склонны к изменам, а избегающий тип привязанности снижает риск неверности.

Помимо этих факторов необходимо учитывать удовлетворенность отношениями, интимную жизнь и другие черты, говоря о возможной измене.