Ученые определили, какие люди склонны к неверности в браке
Помимо признаков, нужно учитывать ряд других факторов
26 июня 2024, 14:01, ИА Амител
Канадские ученые определили характеристики личности людей, которые влияют на вероятность измен в отношениях или браке. Об этом сообщает Journal of Sexual Medicine.
В ходе исследования эксперты проанализировали предыдущие работы по данной теме и выявили ряд признаков:
– мужчины и женщины с низкой добросовестностью чаще идут на измену;
– мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии склонны к изменам, у женщин важен высокий уровень неврозов и проявления нарциссизма и склонности к манипуляциям;
– женщины с тревожным типом привязанности чаще склонны к изменам, а избегающий тип привязанности снижает риск неверности.
Помимо этих факторов необходимо учитывать удовлетворенность отношениями, интимную жизнь и другие черты, говоря о возможной измене.
14:15:11 26-06-2024
Канадские ученые определили характеристики личности людей, которые влияют на вероятность измен в отношениях или браке.----Это не считово)). Вот если бы такое открытие сделали английские учёные, тогда да, стоило поверить))
14:46:15 26-06-2024
Неверные склонны к неверности...
О чёрт!? Я канадский учёный!!!
Чур меня!...
15:03:59 26-06-2024
Измена - это когда про любовь. А браке это - недобросовестное партнерство.
15:14:06 26-06-2024
Только Британские ученые имеют право делать выводы!
15:17:26 26-06-2024
Канадские учёные как наши депутаты пытаются оправдать свою зарплату, но это плохо у них получается.
16:57:38 26-06-2024
Любые
19:58:19 26-06-2024
Писька есть, значит склонен