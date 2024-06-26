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Ученые определили, какие люди склонны к неверности в браке

Помимо признаков, нужно учитывать ряд других факторов

26 июня 2024, 14:01, ИА Амител

Расставание / Фото: pxhere.com/ru/photo/1124836
Расставание / Фото: pxhere.com/ru/photo/1124836

Канадские ученые определили характеристики личности людей, которые влияют на вероятность измен в отношениях или браке. Об этом сообщает Journal of Sexual Medicine.

В ходе исследования эксперты проанализировали предыдущие работы по данной теме и выявили ряд признаков:

– мужчины и женщины с низкой добросовестностью чаще идут на измену;

– мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии склонны к изменам, у женщин важен высокий уровень неврозов и проявления нарциссизма и склонности к манипуляциям;

– женщины с тревожным типом привязанности чаще склонны к изменам, а избегающий тип привязанности снижает риск неверности.

Помимо этих факторов необходимо учитывать удовлетворенность отношениями, интимную жизнь и другие черты, говоря о возможной измене.

Ученые

Комментарии 7

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ВВП

14:15:11 26-06-2024

Канадские ученые определили характеристики личности людей, которые влияют на вероятность измен в отношениях или браке.----Это не считово)). Вот если бы такое открытие сделали английские учёные, тогда да, стоило поверить))

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Гость

14:46:15 26-06-2024

Неверные склонны к неверности...
О чёрт!? Я канадский учёный!!!
Чур меня!...

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Гость

15:03:59 26-06-2024

Измена - это когда про любовь. А браке это - недобросовестное партнерство.

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Гость

15:14:06 26-06-2024

Только Британские ученые имеют право делать выводы!

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Гость

15:17:26 26-06-2024

Канадские учёные как наши депутаты пытаются оправдать свою зарплату, но это плохо у них получается.

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Гость

16:57:38 26-06-2024

Любые

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Гость

19:58:19 26-06-2024

Писька есть, значит склонен

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