Ученые предсказали пандемию из-за "зомби-вирусов", найденных в Сибири
Исследователи уже нашли вирусы, которые заразны даже спустя почти 50 тысяч лет
22 января 2024, 16:30, ИА Амител
В вечной мерзлоте Арктики и Сибири скрываются вирусы, которые могут вернуться и вызвать новые эпидемии из-за потепления и бурения нефтяных скважин, пишет РБК.
"Зомби-вирусами" ученые называют возбудителей болезней, которые были активны в прошлом, но теперь заморожены. Исследователи уже нашли вирусы, которые заразны даже спустя почти 50 тысяч лет.Ученые уже приступили к планированию сети мониторинга, чтобы на ранних этапах выявлять заболевания, вызываемые древними вирусами, оказывать медпомощь инфицированным и предотвращать выезд заболевших за пределы региона.
Вирусологи отметили, что сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на болезнях, которые могут появиться в южных районах и затем распространиться на северные. При этом мало внимания уделяется заболеваниям, которых могут возникнуть в северных районах.
По словам ученых, наибольший риск связан не с таянием вечной мерзлоты, а с исчезновением арктического морского льда, в результате чего вырастет промышленное развитие Сибири. Это высвободит огромное количество патогенов.
16:34:14 22-01-2024
В китайском Ухане произошла утечка вируса из биолаборатории, работавшей по гранту США. Или сознательный вброс вируса. Сейчас, в продолжение демонизации России, вирус подкинут нам? Виновного уже заранее назначили?
16:56:41 22-01-2024
Гость (16:34:14 22-01-2024) В китайском Ухане произошла утечка вируса из биолаборатории,... Гость, ты хочешь сказать наши ученые тоже на Госдеп работают? Что за страна, кругом одни предатели.
16:57:53 22-01-2024
Гость (16:56:41 22-01-2024) Гость, ты хочешь сказать наши ученые тоже на Госдеп работают... Браво!
19:17:49 22-01-2024
Гость (16:56:41 22-01-2024) Гость, ты хочешь сказать наши ученые тоже на Госдеп работают... При чем тут наши ученые? Это западные рвутся изучать и контролировать нашу Арктику. Вы полный текст новости нагуглите. Изначально страшилку запустил The Telegraph со ссылкой на своих ученых.
16:57:27 22-01-2024
Гость (16:34:14 22-01-2024) В китайском Ухане произошла утечка вируса из биолаборатории,... Да да да это все англосаксы, масоны, рептилоиды.
20:00:27 22-01-2024
Гость (16:57:27 22-01-2024) Да да да это все англосаксы, масоны, рептилоиды.... да нет, вы что... какие англосаксы? тетка мышь летучую же съела. жрать-то в Китае нечего больше, видимо.
17:27:44 22-01-2024
На прошлой неделе, всю неделю, в давосе проходил всемирный экономический форум... Все что там прозвучало, "хорошего" для нас, простых смертных, у которых нет своих джетов, заводов, газет, пароходов... в полной мере реализуется в сегодняшней России!.. официально заявляется, что там в давосе наши враги, но по факту... мы опережающими темпами реализуем их программу! Китайцы в техническом плане на них работают впереди планеты всей, а мы в социальном...! Вот вам и болезнь Х (ИКС) от туда... И Сибирь наша им ни как покоя не даёт... Скорее всего, скоро, из-за этой "новости", будут убивать всё личное подворье домашней скотины...!? И нас по домам закрывать...
20:32:30 22-01-2024
Гость (17:27:44 22-01-2024) На прошлой неделе, всю неделю, в давосе проходил всемирный э... Ничего личного, только то что у толстосумов гиперкурятниках и гиперсвинятников.
17:29:29 22-01-2024
Дайте мне новую теорию заговора!? Те которые я знал раньше, уже все исполнились!..
10:29:24 23-01-2024
Одно непонятно -двойные стандарты к чему? То у нас нацелено на улучшение демографического фона! Наряду с этим, ни для кого ни секрет, существует мировая теория перенаселения, которая в разрез "демограыисеских установок"!