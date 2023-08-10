Ученые раскрыли секрет строительства египетских пирамид

Для транспортировки блоков египтяне использовали реку

10 августа 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Международная группа ученых выяснила, как египтяне транспортировали огромные блоки, из которых строились пирамиды. Об этом сообщает The Daily Star.

Предполагалось, что для доставки материала строители могли использовать реку. Специалисты провели анализ и нашли в строительных блоках следы растений, которые растут на берегах рек.

Исходя из этого ученые сделали вывод о том, что раньше недалеко от пирамид действительно текла река.

Специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить свою теорию.