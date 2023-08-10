Ученые раскрыли секрет строительства египетских пирамид
Для транспортировки блоков египтяне использовали реку
10 августа 2023, 12:14, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Международная группа ученых выяснила, как египтяне транспортировали огромные блоки, из которых строились пирамиды. Об этом сообщает The Daily Star.
Предполагалось, что для доставки материала строители могли использовать реку. Специалисты провели анализ и нашли в строительных блоках следы растений, которые растут на берегах рек.
Исходя из этого ученые сделали вывод о том, что раньше недалеко от пирамид действительно текла река.
Специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить свою теорию.
12:20:11 10-08-2023
все эти ученые из "пнем - пеня" одни одно предполагают , другие другое. все вокруг внимательно слушают
12:28:09 10-08-2023
уже ведь доказали что их как бетон заливали... вот и попадало туда много чего из воды из грунта который ипосльзовали
12:35:04 10-08-2023
Ага, точно. Река. Дальше что? И что до этого? Клоуны.
12:40:27 10-08-2023
британские учОные штоль? так давно уже выяснили, что блоки лили из бетона, полимерного, вверху на блоках есть рисунок циновки, которой отграничивали од следующего блока...
12:48:29 10-08-2023
Бгг (12:40:27 10-08-2023) британские учОные штоль? так давно уже выяснили, что блоки ... а штамп кжби-2 ))
09:17:48 11-08-2023
Гость (12:48:29 10-08-2023) Бгг (12:40:27 10-08-2023) британские учОные штоль? та... с личной подписью Отмашкина...
13:54:13 11-08-2023
123 (09:17:48 11-08-2023) Гость (12:48:29 10-08-2023) Бгг (12:40:27 10-08-2023) ... Это получается Владимир Николаич такой древний? )))
14:34:29 10-08-2023
Блоки с КЖБИ-2 столько не простоят
15:59:06 10-08-2023
Гость (14:34:29 10-08-2023) Блоки с КЖБИ-2 столько не простоят ... В сухом жарком климате простоят легко... А вот из SIP-панелей едва ли...
18:39:51 14-08-2023
Уже хотя бы слезли с мифа о том, что евреи-рабы строили пирамиды. Евреев в то время в Египте вообще не было. Они появились там на 1000 позже описываемых в Торе событий.
13:27:46 16-08-2023
Альберт Аскаль (18:39:51 14-08-2023) Уже хотя бы слезли с мифа о том, что евреи-рабы строили пира... Уважаемый!!!! Не делайте нам нервы!!! Мы там были всегда)))