НОВОСТИНаука и образование

Ученые раскрыли секрет строительства египетских пирамид

Для транспортировки блоков египтяне использовали реку

10 августа 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Международная группа ученых выяснила, как египтяне транспортировали огромные блоки, из которых строились пирамиды. Об этом сообщает The Daily Star.

Предполагалось, что для доставки материала строители могли использовать реку. Специалисты провели анализ и нашли в строительных блоках следы растений, которые растут на берегах рек.

Исходя из этого ученые сделали вывод о том, что раньше недалеко от пирамид действительно текла река.

Специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить свою теорию.

Наука

Комментарии 11

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Гость

12:20:11 10-08-2023

все эти ученые из "пнем - пеня" одни одно предполагают , другие другое. все вокруг внимательно слушают

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Гость

12:28:09 10-08-2023

уже ведь доказали что их как бетон заливали... вот и попадало туда много чего из воды из грунта который ипосльзовали

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Гость

12:35:04 10-08-2023

Ага, точно. Река. Дальше что? И что до этого? Клоуны.

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Бгг

12:40:27 10-08-2023

британские учОные штоль? так давно уже выяснили, что блоки лили из бетона, полимерного, вверху на блоках есть рисунок циновки, которой отграничивали од следующего блока...

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Гость

12:48:29 10-08-2023

Бгг (12:40:27 10-08-2023) британские учОные штоль? так давно уже выяснили, что блоки ... а штамп кжби-2 ))

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123

09:17:48 11-08-2023

Гость (12:48:29 10-08-2023) Бгг (12:40:27 10-08-2023) британские учОные штоль? та... с личной подписью Отмашкина...

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Гость

13:54:13 11-08-2023

123 (09:17:48 11-08-2023) Гость (12:48:29 10-08-2023) Бгг (12:40:27 10-08-2023) ... Это получается Владимир Николаич такой древний? )))

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Гость

14:34:29 10-08-2023

Блоки с КЖБИ-2 столько не простоят

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Гость

15:59:06 10-08-2023

Гость (14:34:29 10-08-2023) Блоки с КЖБИ-2 столько не простоят ... В сухом жарком климате простоят легко... А вот из SIP-панелей едва ли...

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Альберт Аскаль

18:39:51 14-08-2023

Уже хотя бы слезли с мифа о том, что евреи-рабы строили пирамиды. Евреев в то время в Египте вообще не было. Они появились там на 1000 позже описываемых в Торе событий.

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Гость

13:27:46 16-08-2023

Альберт Аскаль (18:39:51 14-08-2023) Уже хотя бы слезли с мифа о том, что евреи-рабы строили пира... Уважаемый!!!! Не делайте нам нервы!!! Мы там были всегда)))

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