Ученые рассказали, что ставить дома живую ель опасно для здоровья

Это может спровоцировать кашель, слезоточивость, головные боли, аллергию, хроническую усталость и кожные заболевания

26 декабря 2023, 22:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые из Национального института стандартов и технологий Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что живая новогодняя ель в доме может быть опасна для здоровья. Об этом сообщает ScienceDirect.

Специалисты поставили ель в закрытой камере и 17 дней наблюдали за тем, как менялся воздух вокруг. При этом в комнате для испытания имитировали обычную домашнюю обстановку.

Сильнее всего ель выделяла монотерпены – вещество, защищающее растение от холода и повреждений. Отмечается, что именно из-за этого вещества деревья издают запах.

При большой концентрации в воздухе монотерпены могут спровоцировать кашель, слезоточивость, головные боли, аллергию, хроническую усталость и кожные заболевания.

Одно дерево выделяет недостаточное количество вещества, но даже его хватит, чтобы спровоцировать реакцию у очень чувствительных людей.