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Ученые рассказали, что ставить дома живую ель опасно для здоровья

Это может спровоцировать кашель, слезоточивость, головные боли, аллергию, хроническую усталость и кожные заболевания

26 декабря 2023, 22:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые из Национального института стандартов и технологий Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что живая новогодняя ель в доме может быть опасна для здоровья. Об этом сообщает ScienceDirect.

Специалисты поставили ель в закрытой камере и 17 дней наблюдали за тем, как менялся воздух вокруг. При этом в комнате для испытания имитировали обычную домашнюю обстановку.

Сильнее всего ель выделяла монотерпены – вещество, защищающее растение от холода и повреждений. Отмечается, что именно из-за этого вещества деревья издают запах.

При большой концентрации в воздухе монотерпены могут спровоцировать кашель, слезоточивость, головные боли, аллергию, хроническую усталость и кожные заболевания.

Одно дерево выделяет недостаточное количество вещества, но даже его хватит, чтобы спровоцировать реакцию у очень чувствительных людей.

Здоровье Наука

Комментарии 9

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ольга

22:49:07 26-12-2023

Что угодно напишут, чтобы поднять продажи искусственных ёлок

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Л'''''

02:41:51 27-12-2023

Согласна полностью. Испытывала действие этих веществ на себе. И чем старше, тем здоровье страдает больше.

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Гость

07:59:01 27-12-2023

Л''''' (02:41:51 27-12-2023) Согласна полностью. Испытывала действие этих веществ на себе... Ты это... Завязывай с веществами в таком почтенном возрасте!

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Гость

09:24:22 27-12-2023

Подтверждаю, опасно. У меня деды ставили натуральную ель дома. И все, как один померли. Так-то вот...

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Гость

09:33:48 27-12-2023

А проветривание они в имитации комнаты не пробовали делать?

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Гость

09:42:37 27-12-2023

БРЕД ГОЛИМЫЙ!

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Гость

10:39:24 27-12-2023

Да искусственные ели сейчас в тысячу раз красивее настоящих. Даже если игрушки самые обычные повесить, чудо просто. А на эти облезлые хоть из золота навешивайте, смотрятся убого. А стоимость... Лучше яйца купить на салат. Елки нужны в лесу, а не в квартирах. Оставьте их природе.

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Гость

12:39:35 27-12-2023

Гость (10:39:24 27-12-2023) Да искусственные ели сейчас в тысячу раз красивее настоящих.... Вы просто не знаете ситуации...в Питере , например, лесничества бесплатно разрешали срубать ели (за этот год не скажу), надо только приехать и лесник показывал , на каком участке рубить...это могут быть полосы отвода, подлески...где-то они мешают, где-то подрастут и погибнут...А елки там шикарные)))) Да, не ходите гулять в хвойные леса))) Вредно для здоровья!

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Светлана

15:31:06 27-12-2023

С какого века уже ежегодно ставили ёлки в домах, садиках, школах, в Кремле, наконец! Кто хоть один раз не был в нашем Дворце Спорта сам или со своим ребёнком? Дума, что таких нет).

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