Ученые рассказали, что ставить дома живую ель опасно для здоровья
Это может спровоцировать кашель, слезоточивость, головные боли, аллергию, хроническую усталость и кожные заболевания
26 декабря 2023, 22:04, ИА Амител
Ученые из Национального института стандартов и технологий Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что живая новогодняя ель в доме может быть опасна для здоровья. Об этом сообщает ScienceDirect.
Специалисты поставили ель в закрытой камере и 17 дней наблюдали за тем, как менялся воздух вокруг. При этом в комнате для испытания имитировали обычную домашнюю обстановку.
Сильнее всего ель выделяла монотерпены – вещество, защищающее растение от холода и повреждений. Отмечается, что именно из-за этого вещества деревья издают запах.
При большой концентрации в воздухе монотерпены могут спровоцировать кашель, слезоточивость, головные боли, аллергию, хроническую усталость и кожные заболевания.
Одно дерево выделяет недостаточное количество вещества, но даже его хватит, чтобы спровоцировать реакцию у очень чувствительных людей.
22:49:07 26-12-2023
Что угодно напишут, чтобы поднять продажи искусственных ёлок
02:41:51 27-12-2023
Согласна полностью. Испытывала действие этих веществ на себе. И чем старше, тем здоровье страдает больше.
07:59:01 27-12-2023
Л''''' (02:41:51 27-12-2023) Согласна полностью. Испытывала действие этих веществ на себе... Ты это... Завязывай с веществами в таком почтенном возрасте!
09:24:22 27-12-2023
Подтверждаю, опасно. У меня деды ставили натуральную ель дома. И все, как один померли. Так-то вот...
09:33:48 27-12-2023
А проветривание они в имитации комнаты не пробовали делать?
09:42:37 27-12-2023
БРЕД ГОЛИМЫЙ!
10:39:24 27-12-2023
Да искусственные ели сейчас в тысячу раз красивее настоящих. Даже если игрушки самые обычные повесить, чудо просто. А на эти облезлые хоть из золота навешивайте, смотрятся убого. А стоимость... Лучше яйца купить на салат. Елки нужны в лесу, а не в квартирах. Оставьте их природе.
12:39:35 27-12-2023
Гость (10:39:24 27-12-2023) Да искусственные ели сейчас в тысячу раз красивее настоящих.... Вы просто не знаете ситуации...в Питере , например, лесничества бесплатно разрешали срубать ели (за этот год не скажу), надо только приехать и лесник показывал , на каком участке рубить...это могут быть полосы отвода, подлески...где-то они мешают, где-то подрастут и погибнут...А елки там шикарные)))) Да, не ходите гулять в хвойные леса))) Вредно для здоровья!
15:31:06 27-12-2023
С какого века уже ежегодно ставили ёлки в домах, садиках, школах, в Кремле, наконец! Кто хоть один раз не был в нашем Дворце Спорта сам или со своим ребёнком? Дума, что таких нет).