Ученые рассказали, как строили египетские пирамиды

Большие блоки поднимали на специальных механизмах

10 августа 2024, 17:32, ИА Амител

Пирамиды / Фото: pxhere.com/ru/photo/826994

Древние египетские пирамиды, вероятно, были построены с использованием гидравлических подъемных механизмов. Это предположение основано на том, что ландшафт в Сахаре в те времена напоминал саванну.

Недавно в журнале Plos One была опубликована теория французских ученых о том, как строители поднимали тяжелые каменные элементы конструкции с помощью воды. Эту теорию заметили в РИА Новости.

Геологические данные показали, что русло Нила в древности находилось гораздо ближе к гигантским гробницам, чем сейчас. Поэтому, вероятно, для логистики использовался водный путь.

По новым данным, полученным исследователями, одна из тайн древнейшей египетской пирамиды — ступенчатой гробницы Джосера — заключается в том, что большая вертикальная шахта в её центре была частью гидравлической системы. С помощью этой системы наверх поднимали тяжёлые блоки.

Отмечается, что на дне шахты находится гранитный "саркофаг" с пробкой. Если гипотеза верна, то этот "саркофаг" предназначался не для тела фараона, а для подачи и отвода воды. То есть он выполнял функцию шлюза.