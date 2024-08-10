Ученые рассказали, как строили египетские пирамиды
Большие блоки поднимали на специальных механизмах
10 августа 2024, 17:32, ИА Амител
Древние египетские пирамиды, вероятно, были построены с использованием гидравлических подъемных механизмов. Это предположение основано на том, что ландшафт в Сахаре в те времена напоминал саванну.
Недавно в журнале Plos One была опубликована теория французских ученых о том, как строители поднимали тяжелые каменные элементы конструкции с помощью воды. Эту теорию заметили в РИА Новости.
Геологические данные показали, что русло Нила в древности находилось гораздо ближе к гигантским гробницам, чем сейчас. Поэтому, вероятно, для логистики использовался водный путь.
По новым данным, полученным исследователями, одна из тайн древнейшей египетской пирамиды — ступенчатой гробницы Джосера — заключается в том, что большая вертикальная шахта в её центре была частью гидравлической системы. С помощью этой системы наверх поднимали тяжёлые блоки.
Отмечается, что на дне шахты находится гранитный "саркофаг" с пробкой. Если гипотеза верна, то этот "саркофаг" предназначался не для тела фараона, а для подачи и отвода воды. То есть он выполнял функцию шлюза.
18:38:38 10-08-2024
А когда построили, быстро разобрали камазы, краны и инструмент и закопали не подалеку, а рабочих департировали на родину А все теперь гадают КАК.
19:53:24 10-08-2024
Гость (18:38:38 10-08-2024) А когда построили, быстро разобрали камазы, краны и инструме... на родину в узбекистан?
20:29:56 10-08-2024
" были построены с использованием гидравлических подъемных механизмов" - я так и думал! Всем известно, как замечательно камни умеют плавать...
21:37:45 10-08-2024
Гость (20:29:56 10-08-2024) " были построены с использованием гидравлических подъемных м... Зачем ты свою тупость всем показываешь? Не надо выносить ее из семьи. Пусть только родственники знают про тебя "одаренного". Знаешь, что такое гидравлический домкрат? А это подъемный механизм... И им машины (и не только) поднимают. Машины плавать умеют?
00:29:30 11-08-2024
Гость (21:37:45 10-08-2024) Зачем ты свою тупость всем показываешь? Не надо выносить ее ... Вот сразу видно умного человека! Может, покажешь нам , умник, тот самый гидравлический домкрат, которым древние египтяне свои машины поднимали и заодно пирамиды строили?
08:00:17 11-08-2024
Гость (00:29:30 11-08-2024) Вот сразу видно умного человека! Может, покажешь нам , умник... Вы таки думаете, что инопланетяне?
00:32:42 11-08-2024
Чушь!!! За что только эти УЧЁНЫЕ деньги получают?!
11:51:48 11-08-2024
У них был башенный кран а люди были как противовес. 100 кг = 4 мужика в корзину и всё. Так в Риме сделали лифт. А в Питере разводной мост.
15:50:44 11-08-2024
Носовский и Фоменко давно уже эту тайну раскрыли.
16:10:14 11-08-2024
нас не обманешь!
они Ла- Манш переехали и стали французскими учеными, а по происхождению- чистокровные британцы.
19:44:22 11-08-2024
Когда на эту землю пришли египтяне, пирамиды уже стояли и не только здесь они есть по всей планете, соединенные подземными туннелями. Своего рода метрополитен, построенный прошлой цивилизацией, очевидно существами огромного роста.
Х
10:56:22 12-08-2024
Это бетон..заливали на месте.
13:35:51 12-08-2024
Гость (00:29:30 11-08-2024) Вот сразу видно умного человека! Может, покажешь нам , умник... Они своими руками построили как описано в фильме миссия клеопатра
16:35:04 12-08-2024
Все пирамиды уже стояли, их египтяне приспособили под свои нужды...
11:02:29 14-08-2024
Так все таки как многотонные блоки поднимались водой? Не было зазора между блоком и шахтой или они плавали?