Ученые рассказали, как улучшить сон людям с психическими расстройствами

Справиться с бессонницей и тревожностью поможет тяжелое одеяло

21 октября 2024, 15:10, ИА Амител

Спальня / Фото: unsplash.com / Egor Myznik

Эксперты из Университета Флиндерса установили, что утяжеленные одеяла помогают улучшить сон у людей с бессонницей и другими психическими расстройствами. Исследование опубликовали в American Journal of Occupational Therapy.

Ученые проанализировали 18 научных работ о влиянии утяжеленных одеял на качество сна у пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами. У тех, кто спал под тяжелыми одеялами, улучшилось качество сна. Также участники исследования сообщали об улучшении настроения и отказе от снотворных препаратов.

Специалисты подчеркивают: важно, чтобы утяжеленные одеяла можно было легко снять самостоятельно.

Такой способ регулирования эмоционального фона можно использовать в дополнение к основной терапии. Но четкие рекомендации по применению тяжелых одеял еще предстоит разработать.