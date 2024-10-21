Ученые рассказали, как улучшить сон людям с психическими расстройствами
Справиться с бессонницей и тревожностью поможет тяжелое одеяло
21 октября 2024, 15:10, ИА Амител
Эксперты из Университета Флиндерса установили, что утяжеленные одеяла помогают улучшить сон у людей с бессонницей и другими психическими расстройствами. Исследование опубликовали в American Journal of Occupational Therapy.
Ученые проанализировали 18 научных работ о влиянии утяжеленных одеял на качество сна у пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами. У тех, кто спал под тяжелыми одеялами, улучшилось качество сна. Также участники исследования сообщали об улучшении настроения и отказе от снотворных препаратов.
Специалисты подчеркивают: важно, чтобы утяжеленные одеяла можно было легко снять самостоятельно.
Такой способ регулирования эмоционального фона можно использовать в дополнение к основной терапии. Но четкие рекомендации по применению тяжелых одеял еще предстоит разработать.
15:30:30 21-10-2024
это где же столько свинца взять?
15:57:45 21-10-2024
Мусик (15:30:30 21-10-2024) это где же столько свинца взять?... Из дирижабля
16:37:50 21-10-2024
Стопарик и в люльку)))
17:46:54 21-10-2024
Бгг (16:37:50 21-10-2024) Стопарик и в люльку))) ... Не помогает. Иной раз наоборот не получается глаза, даже, закрыть...