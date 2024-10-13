Ученые рассказали о негативных сторонах домашних питомцев
Они могут оказывать влияние на успеваемость детей
13 октября 2024, 16:25, ИА Амител
Домашние животные влияют на детей более сложным образом, чем предполагалось ранее. Они могут улучшать навыки речи и чтения, но могут негативно влиять на успеваемость, как показало исследование ученых из США и Великобритании, пишет Naked Science.
Исследователи проанализировали данные 14 тысяч детей, родившихся в 1991-1992 годах в Эйвоне, и наблюдали за ними до 18 лет. Наличие домашних животных улучшало невербальную коммуникацию у детей в возрасте двух лет и речь у пятилетних, а также способствовало лучшему чтению в школьном возрасте.
Однако наличие животного не улучшало эмоциональное и когнитивное развитие и успеваемость, а также было связано с трудностями в математике, английском и естественных науках.
Также наличие питомца было связано с гиперактивностью в раннем детстве. Ученые призвали к дальнейшему изучению влияния животных на развитие детей и предостерегли от поспешных выводов.
19:54:56 13-10-2024
и еще питомцы виноваты в возникновении квадробинга
09:29:40 14-10-2024
Гость (19:54:56 13-10-2024) и еще питомцы виноваты в возникновении квадробинга... а еще это аварийный запас питания на случай атомной войны.
11:04:38 14-10-2024
Мусик (09:29:40 14-10-2024) а еще это аварийный запас питания на случай атомной войны....
да сколько еды с той кошки? так на небольшой супчик ))
12:36:04 14-10-2024
Гость (11:04:38 14-10-2024) да сколько еды с той кошки? так на небольшой супчик ))... 2 кошки - 2 супчика.
а с алабая?
12:39:11 14-10-2024
и еще они объедают людей (если их кормить мясом конечно, а не непонятной сушкой)... вообще это исследование бред бредовый