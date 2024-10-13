Ученые рассказали о негативных сторонах домашних питомцев

Они могут оказывать влияние на успеваемость детей

13 октября 2024, 16:25, ИА Амител

Кот / Фото: pxhere.com/ru/photo/974997

Домашние животные влияют на детей более сложным образом, чем предполагалось ранее. Они могут улучшать навыки речи и чтения, но могут негативно влиять на успеваемость, как показало исследование ученых из США и Великобритании, пишет Naked Science.

Исследователи проанализировали данные 14 тысяч детей, родившихся в 1991-1992 годах в Эйвоне, и наблюдали за ними до 18 лет. Наличие домашних животных улучшало невербальную коммуникацию у детей в возрасте двух лет и речь у пятилетних, а также способствовало лучшему чтению в школьном возрасте.

Однако наличие животного не улучшало эмоциональное и когнитивное развитие и успеваемость, а также было связано с трудностями в математике, английском и естественных науках.

Также наличие питомца было связано с гиперактивностью в раннем детстве. Ученые призвали к дальнейшему изучению влияния животных на развитие детей и предостерегли от поспешных выводов.