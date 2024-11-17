Ученые разделили владельцев собак на три категории
Это коллеги, родители и друзья
17 ноября 2024, 13:48, ИА Амител
Исследователи из Венгрии опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что люди воспринимают питомцев как друзей, семью или коллег-охранников. Об этом сообщает Scientific Reports.
"Мы нашли три различных профиля владельцев, чьи собаки играли разные социальные и практические роли", – объяснила Лаура Жилле из Университета Этвеша Лоранда.
Владельцы-коллеги воспринимают собаку как приятеля по работе и охранника и имеют сильную эмоциональную привязанность. Родители для собак имеют привязанность, но не видят практических функций. Хозяева-друзья держат собак для компании, сохраняя эмоциональную дистанцию.
Опрошенным владельцам нравился физический контакт с собакой (97,6%), "безусловная любовь" (93,7%), и внешний вид и красота животного (88,4%). Однако мнения о преимуществах были не единодушны: 24,3% владельцев заявили, что общение с собакой не принесло пользы, в то время как 36,3% отметили пользу.
Для 31,1% владельцев собаки выполняют двойную функцию, обычно заводя бордер-колли, бельгийских или немецких овчарок. Большинство владельцев (49,5%) имеют тесную связь с питомцем и не видят практических функций, заводя визслы (выжлы), немецких боксеров или такс. И 19,4% держат собак для общения, сохраняя эмоциональную дистанцию, заводя муди (венгерскую пастушью собаку), английских кокер-спаниелей или лабрадоров-ретриверов.
"Собаки с двойными функциями были очень послушными, обучались с помощью позитивного подкрепления и профессиональных методов", – сказала профессор Энико Кубини, заведующая кафедрой этологии.
Ученые надеются, что результаты вдохновят на дальнейшие исследования сложных взаимоотношений между людьми и собаками, показывая, что собаки могут выполнять множество ролей одновременно.
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