Ученые считают, что гробница Чингисхана может находиться в Забайкалье
По другой версии, она может быть расположена на северо-востоке Китая
09 января 2024, 07:31, ИА Амител
Ученые продолжают искать гробницу Чингисхана, которая может находиться в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Известный путешественник Марко Поло считает, что правителя похоронили у горного массива к северу от тогдашней столицы Каракорума. Известно даже название горы – Алхай, за которой простираются "бескрайние степи Баргу".
"Под описание подходит мыс Рытый на северо-западном берегу Байкала. Это место издревле считалось у бурятов сакральным: приходить сюда могли лишь шаманы для совершения кровавых ритуалов. В 1920-30-е в народе ходили слухи, что жрецы якобы владеют некими "ключами" от гробницы Чингисхана", – сказано в сообщении.
При этом лингвисты считают, что речь идет о хребте Большой Хинган, который расположен на северо-востоке Китая.
Отмечается, что раскопки не проводили ни в одном из мест, несмотря на имеющиеся разнящиеся данные.
09:20:49 09-01-2024
Не перестану задавать уточняющие вопросы), какие ученые? есть ли у них имена? чем доказумо их ученость? кто все эти люди наконец? И зачем им место упокоения Чингисхана?
15:17:50 09-01-2024
гость (09:20:49 09-01-2024) Не перестану задавать уточняющие вопросы), какие ученые? ест... Место упокоения Чингисхана нужно, чтобы вернуть русское золото, награбленное монголами.
10:42:48 09-01-2024
Известный путешественник Марко Поло считает.... Всё ещё считает? И кто с его духом общается?