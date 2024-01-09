НОВОСТИНаука и образование

Ученые считают, что гробница Чингисхана может находиться в Забайкалье

По другой версии, она может быть расположена на северо-востоке Китая

09 января 2024, 07:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые продолжают искать гробницу Чингисхана, которая может находиться в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Известный путешественник Марко Поло считает, что правителя похоронили у горного массива к северу от тогдашней столицы Каракорума. Известно даже название горы – Алхай, за которой простираются "бескрайние степи Баргу".

"Под описание подходит мыс Рытый на северо-западном берегу Байкала. Это место издревле считалось у бурятов сакральным: приходить сюда могли лишь шаманы для совершения кровавых ритуалов. В 1920-30-е в народе ходили слухи, что жрецы якобы владеют некими "ключами" от гробницы Чингисхана", – сказано в сообщении.

При этом лингвисты считают, что речь идет о хребте Большой Хинган, который расположен на северо-востоке Китая.

Отмечается, что раскопки не проводили ни в одном из мест, несмотря на имеющиеся разнящиеся данные.

Наука

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

09:20:49 09-01-2024

Не перестану задавать уточняющие вопросы), какие ученые? есть ли у них имена? чем доказумо их ученость? кто все эти люди наконец? И зачем им место упокоения Чингисхана?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:50 09-01-2024

гость (09:20:49 09-01-2024) Не перестану задавать уточняющие вопросы), какие ученые? ест... Место упокоения Чингисхана нужно, чтобы вернуть русское золото, награбленное монголами.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:48 09-01-2024

Известный путешественник Марко Поло считает.... Всё ещё считает? И кто с его духом общается?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров