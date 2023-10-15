Ученые смогли прочитать первое слово из обугленных древних свитков

Специалисты начали читать текст, утерянный во время извержения Везувия в 79 году

15 октября 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: pxhre.com

Ученые смогли восстановить одно слово текста из Геркуланумской библиотеки, утраченного во время извержения Везувия в 79 году. Об этом сообщает The Guardian.

Начать работу с текстом из сгоревших свитков удалось при помощи программы "Везувий", созданной специалистами из Университета Кентукки.

Первые студенты – участники программы смогли перевести слово "πορφύραc", что означает "фиолетовый". Специалисты ожидают, что при помощи технологии получится в будущем переводить больше текста, что позволит изучать древнюю литературу более подробно.