Ученые смогли прочитать первое слово из обугленных древних свитков
Специалисты начали читать текст, утерянный во время извержения Везувия в 79 году
15 октября 2023, 13:39, ИА Амител
Фото: pxhre.com
Ученые смогли восстановить одно слово текста из Геркуланумской библиотеки, утраченного во время извержения Везувия в 79 году. Об этом сообщает The Guardian.
Начать работу с текстом из сгоревших свитков удалось при помощи программы "Везувий", созданной специалистами из Университета Кентукки.
Первые студенты – участники программы смогли перевести слово "πορφύραc", что означает "фиолетовый". Специалисты ожидают, что при помощи технологии получится в будущем переводить больше текста, что позволит изучать древнюю литературу более подробно.
13:59:00 15-10-2023
Ну и что, как нам это поможет в Сибири?
14:48:00 15-10-2023
Надеюсь, это цензурное слово