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Ученые смогли прочитать первое слово из обугленных древних свитков

Специалисты начали читать текст, утерянный во время извержения Везувия в 79 году

15 октября 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: pxhre.com
Фото: pxhre.com

Ученые смогли восстановить одно слово текста из Геркуланумской библиотеки, утраченного во время извержения Везувия в 79 году. Об этом сообщает The Guardian.

Начать работу с текстом из сгоревших свитков удалось при помощи программы "Везувий", созданной специалистами из Университета Кентукки. 

Первые студенты – участники программы смогли перевести слово "πορφύραc", что означает "фиолетовый". Специалисты ожидают, что при помощи технологии получится в будущем переводить больше текста, что позволит изучать древнюю литературу более подробно. 

Наука

Комментарии 2

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Гость

13:59:00 15-10-2023

Ну и что, как нам это поможет в Сибири?

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Гость

14:48:00 15-10-2023

Надеюсь, это цензурное слово

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