Ученые смогли воссоздать облик Рамзеса II на момент смерти

Цветовую палитру выбирали, опираясь на древнеегипетское искусство

02 июля 2024, 15:16, ИА Амител

Реконструкция лица Рамзеса II / Фото из открытых источников

Обнародовано "мудрое" лицо самого могущественного фараона Древнего Египта, Рамзеса II, правившего в XIII веке до н.э. Ученые использовали 3D-модель его черепа и воссоздали облик на момент смерти в возрасте 90 лет.

На реалистичном изображении – хрупкий пожилой человек с обветренным лицом, некоторые черты которого напоминали облик его гигантских статуй, до сих пор стоящих в Египте.

Цицеро Мораес, бразильский эксперт по графике, один из разработчиков новой реконструкции, заявил, что статуи Рамзеса II указывают на хорошую совместимость с формой носа и лица.

В исследовании использовались антропометрические данные и данные ДНК древних египтян, и все пути, похоже, указывают на население, состоящее из множества элементов, которые сложно стандартизировать.

Команда выбрала цветовую палитру кожи, которая встречалась в древнеегипетском искусстве, так как истинный оттенок неизвестен.

Они также разработали версию в оттенках серого, на которой глаза фараона были закрыты, чтобы избежать суждений о цвете его лица.

Команда также использовала информацию из исследования 1976 года мумифицированных останков Рамзеса, найденных в 1881 году, в результате чего были восстановлены ткани и созданы новые повязки.

Исследование также показало, что у Рамзеса II был выраженный неправильный прикус, а его зубы значительно изношены. У фараона было плохое здоровье зубов и костей из-за абсцесса, причинявшего ему сильную боль.

Несмотря на то, что фараон прожил долгую жизнь, его мышцы показали признаки потери памяти, а на лбу были очень выраженные вены.

Результат оказался похожим на реконструкцию 2022 года, созданную Сахаром Салимом из Каирского университета и Кэролайн Уилкинсон из Ливерпульского университета Джона Мурса.