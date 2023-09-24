Ученые собираются вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии
Чтобы сделать это, им нужно обойти ловушку из ртути
24 сентября 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: pxhrere.com
Ученые ищут возможность вскрыть гробницу императора Цинь Шихуанди, хозяина Терракотовой армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты выяснили, что император был одержим идеей бессмертия и по совету лекарей принимал пилюли с ртутью, что, скорее всего, привело к его смерти.
Древние историки писали, что внутри гробницы императора текут реки из ртути. Замеры ученых показали, что рядом с ней действительно превышена допустимая норма вещества.
Сейчас специалисты ищут возможность обойти эту ртутную ловушку, чтобы попасть внутрь.
17:37:14 24-09-2023
может не надо....
21:48:09 24-09-2023
Он там в ванне со ртутью лежит. Ждёт учёных.
06:28:32 25-09-2023
Гробницу Тамерлана уже вскрывали...
09:25:02 25-09-2023
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15:08:44 25-09-2023
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