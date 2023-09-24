Ученые собираются вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии

Чтобы сделать это, им нужно обойти ловушку из ртути

24 сентября 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: pxhrere.com

Ученые ищут возможность вскрыть гробницу императора Цинь Шихуанди, хозяина Терракотовой армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что император был одержим идеей бессмертия и по совету лекарей принимал пилюли с ртутью, что, скорее всего, привело к его смерти.

Древние историки писали, что внутри гробницы императора текут реки из ртути. Замеры ученых показали, что рядом с ней действительно превышена допустимая норма вещества.

Сейчас специалисты ищут возможность обойти эту ртутную ловушку, чтобы попасть внутрь.