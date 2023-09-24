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Ученые собираются вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии

Чтобы сделать это, им нужно обойти ловушку из ртути

24 сентября 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: pxhrere.com
Фото: pxhrere.com

Ученые ищут возможность вскрыть гробницу императора Цинь Шихуанди, хозяина Терракотовой армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что император был одержим идеей бессмертия и по совету лекарей принимал пилюли с ртутью, что, скорее всего, привело к его смерти.

Древние историки писали, что внутри гробницы императора текут реки из ртути. Замеры ученых показали, что рядом с ней действительно превышена допустимая норма вещества.

Сейчас специалисты ищут возможность обойти эту ртутную ловушку, чтобы попасть внутрь.

Наука

Комментарии 6

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Гость

17:37:14 24-09-2023

может не надо....

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Yuriy

21:48:09 24-09-2023

Он там в ванне со ртутью лежит. Ждёт учёных.

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Гость

06:28:32 25-09-2023

Гробницу Тамерлана уже вскрывали...

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Афиноген

09:25:02 25-09-2023

Опять хотят приключений на одно место?Урок не впрок?

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Гость

14:08:00 25-09-2023

Афиноген (09:25:02 25-09-2023) Опять хотят приключений на одно место?Урок не впрок?... откуда в 21 веке средневековые суеверия? Притянутые за уши события, не имеющие связи друг с другом. Напридумывают сказочек, что про вскрытие гробницы Тамерлана, что про принцессу Укока и последующие затем события. После этого, не значит вследствие этого.

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Афиноген

15:08:44 25-09-2023

Гость (14:08:00 25-09-2023) откуда в 21 веке средневековые суеверия? Притянутые за уши с... Видите ли ,я бы с вами согласился если бы подобные события были независимы и не влекли последствий.Но ,на мой взгляд,мы ещё много не знаем ,потому нечего испытывать судьбу.

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