Ученые создали нейросеть, которая выявляет онкозаболевания
Врачи смогут использовать ее для повышения точности постановки диагнозов
02 июня 2024, 16:20, ИА Амител
Ученые Псковского государственного университета совместно с коллегами из Витебского государственного университета имени Машерова создали первую российско-белорусскую нейросеть, которая позволяет выявлять рак шейки матки.
"Наш вуз участвует в программе "Приоритет 2030", кроме того, мы начали развивать конкретные научные проекты с Белоруссией", – сообщил ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.
В настоящее время завершается обучение нейросети, которая будет использоваться в онкологическом центре Псковской области.
Создание искусственного интеллекта стало возможным благодаря объединению исследований в сфере математического моделирования и опыта специалистов-медиков.
16:26:09 02-06-2024
Онкологов сократят...
21:17:39 02-06-2024
Никого не сократят. Нейросети в медицине это на 99% хайп и выдавание желаемого за действительное. Как вспомогательный инструмент с большой вероятностью ошибки, не более того.