Ученые создали нейросеть, которая выявляет онкозаболевания

Врачи смогут использовать ее для повышения точности постановки диагнозов

02 июня 2024, 16:20, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/917211

Ученые Псковского государственного университета совместно с коллегами из Витебского государственного университета имени Машерова создали первую российско-белорусскую нейросеть, которая позволяет выявлять рак шейки матки.

"Наш вуз участвует в программе "Приоритет 2030", кроме того, мы начали развивать конкретные научные проекты с Белоруссией", – сообщил ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

В настоящее время завершается обучение нейросети, которая будет использоваться в онкологическом центре Псковской области.

Создание искусственного интеллекта стало возможным благодаря объединению исследований в сфере математического моделирования и опыта специалистов-медиков.