Ученые связали группу крови с успехом в жизни человека

Для каждой группы они подобрали свои особенности

06 сентября 2024, 07:41, ИА Амител

Кровь в пробирке / Фото: pxhere.com/ru/photo/977887

Японские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что группа крови может быть связана с успехом и богатством человека.

Специалисты пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще всего становятся успешными и богатыми. По мнению ученых, такие люди отличаются усердием и ответственностью в делах. Они не бросают начатое на полпути, даже если сталкиваются с трудностями.

Люди с третьей группой крови, как правило, обладают творческими способностями, но могут быть эгоистичными и конфликтными.

Четвертая группа крови связана с артистическими талантами и ораторским мастерством.

Люди с первой группой крови решительны, оптимистичны, активны и уверены в себе. По уровню успеха они приближаются ко второй группе. Как указывали эксперты, носители первой группы крови часто занимают руководящие должности и нередко достигают значительных успехов.