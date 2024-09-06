Ученые связали группу крови с успехом в жизни человека
Для каждой группы они подобрали свои особенности
06 сентября 2024, 07:41, ИА Амител
Японские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что группа крови может быть связана с успехом и богатством человека.
Специалисты пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще всего становятся успешными и богатыми. По мнению ученых, такие люди отличаются усердием и ответственностью в делах. Они не бросают начатое на полпути, даже если сталкиваются с трудностями.
Люди с третьей группой крови, как правило, обладают творческими способностями, но могут быть эгоистичными и конфликтными.
Четвертая группа крови связана с артистическими талантами и ораторским мастерством.
Люди с первой группой крови решительны, оптимистичны, активны и уверены в себе. По уровню успеха они приближаются ко второй группе. Как указывали эксперты, носители первой группы крови часто занимают руководящие должности и нередко достигают значительных успехов.
09:40:27 06-09-2024
Старая песня - одни черепа мерили, другие группу крови изучают
Человечество никогда не изменится
11:36:08 06-09-2024
Меркурий там где? лавров.жпг
12:34:24 06-09-2024
Успешные и богатые - это не 1 и 2 группы крови, а стрессоустойчивые, умеющие правильно расставлять приоритеты и работать не только через "не хочу", но и через "не могу".
13:53:23 06-09-2024
гость (12:34:24 06-09-2024) Успешные и богатые - это не 1 и 2 группы крови, а стрессоуст... Успешные и богатые, это те кто не боится рисковать и основная цель деньги.
13:48:34 06-09-2024
У меня вторая группа, где мои деньги, а если серьезно то учёные превратились в статистов.)))
03:54:18 07-09-2024
Гость (13:48:34 06-09-2024) У меня вторая группа, где мои деньги, а если серьезно то учё... В каких статистов. еклмн? Статисты - в театре, а в Росстате - статистики.
13:48:56 06-09-2024
Как это мировым планировщикам раньше в голову не приходило, что можно ещё людей по группам крови между собой стравливать!?...
Это ж сколько бабла можно на этих конфликтах поднять!?...
01:00:21 08-09-2024
НИР делала японская бабка Ниочемиха-Суевериха?
19:57:05 08-09-2024
Полная ерунда!!!
22:01:36 08-09-2024
А мне всегда казалось, что для успешности нужна хорошая реакция ( ну что бы успеть урвать чужого и не попасться), хитрая морда и "волосатая" рука!