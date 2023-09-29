Ученые воссоздали самый страшный звук в мире
Его описывают как крик тысяч умирающих жертв
29 сентября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые воссоздали ацтекский "свисток смерти", который издает самый страшный в мире звук. Конструкцию в виде черепа удалось воспроизвести при помощи 3D-принтера.
Видеоролик, воспроизводящий звук, опубликовали на YouTube-канале Action Lab. Ведущий уточнил, что на записи не человеческий крик, а звук, который издает свисток.
Предназначение подобных свистков не установлено, но у ученых есть две версии. Первая предполагает то, что при помощи такого звука ацтеки провожали души тех, кого приносили в жертву. Согласно второй версии, используя свисток, ацтекские воины вселяли страх во врагов.
Осторожно, особенно если вы в наушниках.
09:29:02 29-09-2023
На будильник себе поставлю
09:39:44 29-09-2023
Гость (09:29:02 29-09-2023) На будильник себе поставлю... не обтрухаешься с спросонья?)
15:16:54 29-09-2023
Гость (09:29:02 29-09-2023) На будильник себе поставлю... етат мериканский "учОнНый" полнейший дегенерат
10:21:12 29-09-2023
В памперсе лягу
11:18:31 29-09-2023
Набор самых страшных звуков в мире : "Дорогой, приехала мама, поживет у нас недельку"...
11:59:59 29-09-2023
А ЗАЧЕМ? и КОМУ ЭТО НАДО??? Сплошной деспозитив!!!!
13:23:52 29-09-2023
тишина! вот это страшно!
14:08:44 29-09-2023
Колхозник (13:23:52 29-09-2023) тишина! вот это страшно!... Поживите в доме с детской площадкой во дворе и с окнами только во двор. Начнете ценить тишину.
15:23:14 29-09-2023
Гость (14:08:44 29-09-2023) Поживите в доме с детской площадкой во дворе и с окнами толь... Детская плошадка - мелочи. Дети слабо орут. А вот футбольная площалка под окнами - это жесть... каждый вечер стадо здоровых бизонов ревёт во всю глотку так, словно их убивают.
17:35:50 29-09-2023
Фу ты, сколько громких слов... "самый страшный в мире звук", ого-го! ...а там визг всего лишь.