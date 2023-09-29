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Ученые воссоздали самый страшный звук в мире

Его описывают как крик тысяч умирающих жертв

29 сентября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые воссоздали ацтекский "свисток смерти", который издает самый страшный в мире звук. Конструкцию в виде черепа удалось воспроизвести при помощи 3D-принтера.

Видеоролик, воспроизводящий звук, опубликовали на YouTube-канале Action Lab. Ведущий уточнил, что на записи не человеческий крик, а звук, который издает свисток.

Предназначение подобных свистков не установлено, но у ученых есть две версии. Первая предполагает то, что при помощи такого звука ацтеки провожали души тех, кого приносили в жертву. Согласно второй версии, используя свисток, ацтекские воины вселяли страх во врагов. 

Осторожно, особенно если вы в наушниках.

Наука

Комментарии 10

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Гость

09:29:02 29-09-2023

На будильник себе поставлю

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Гость

09:39:44 29-09-2023

Гость (09:29:02 29-09-2023) На будильник себе поставлю... не обтрухаешься с спросонья?)

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ездюля

15:16:54 29-09-2023

Гость (09:29:02 29-09-2023) На будильник себе поставлю... етат мериканский "учОнНый" полнейший дегенерат

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Гость

10:21:12 29-09-2023

В памперсе лягу

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Гость

11:18:31 29-09-2023

Набор самых страшных звуков в мире : "Дорогой, приехала мама, поживет у нас недельку"...

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Гость

11:59:59 29-09-2023

А ЗАЧЕМ? и КОМУ ЭТО НАДО??? Сплошной деспозитив!!!!

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Колхозник

13:23:52 29-09-2023

тишина! вот это страшно!

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Гость

14:08:44 29-09-2023

Колхозник (13:23:52 29-09-2023) тишина! вот это страшно!... Поживите в доме с детской площадкой во дворе и с окнами только во двор. Начнете ценить тишину.

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Гость

15:23:14 29-09-2023

Гость (14:08:44 29-09-2023) Поживите в доме с детской площадкой во дворе и с окнами толь... Детская плошадка - мелочи. Дети слабо орут. А вот футбольная площалка под окнами - это жесть... каждый вечер стадо здоровых бизонов ревёт во всю глотку так, словно их убивают.

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Гость

17:35:50 29-09-2023

Фу ты, сколько громких слов... "самый страшный в мире звук", ого-го! ...а там визг всего лишь.

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