Его описывают как крик тысяч умирающих жертв

29 сентября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые воссоздали ацтекский "свисток смерти", который издает самый страшный в мире звук. Конструкцию в виде черепа удалось воспроизвести при помощи 3D-принтера.

Видеоролик, воспроизводящий звук, опубликовали на YouTube-канале Action Lab. Ведущий уточнил, что на записи не человеческий крик, а звук, который издает свисток.

Предназначение подобных свистков не установлено, но у ученых есть две версии. Первая предполагает то, что при помощи такого звука ацтеки провожали души тех, кого приносили в жертву. Согласно второй версии, используя свисток, ацтекские воины вселяли страх во врагов.

Осторожно, особенно если вы в наушниках.

