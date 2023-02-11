Учёные все выяснили. Сколько часов нужно спать, чтобы выспаться?

Качественный сон важен для нормальной работы иммунитета и метаболизма, обработки дневных воспоминаний и поддержания здоровой массы тела

11 февраля 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

О необходимости как следуют высыпаться детям рассказывают с малых лет, однако сами взрослые зачастую приносят сон в жертву, доделывая бесконечные дела. Вместе с тем хронический недосып грозит серьёзными проблемами со здоровьем и значительно ухудшает внешний вид человека. Это и мешки под глазами, и серый цвет кожи, и одутловатое лицо. Что делать, чтобы спать и высыпаться, выяснили учёные. Приводим их рекомендации и результаты исследований в рубрике "Вопрос-ответ".

Сколько часов минимум нужно спать?

Учёные провели исследование и выяснили, что для поддержания физического здоровья и полноценной умственной деятельности человеку нужно спать минимум семь часов. Об этом пишет "Твой Coach" со ссылкой на исследования профильных специалистов.

Пять лет назад в одном из университетов Канады провели эксперимент, в котором приняли участие более 10 тысяч человек. Выяснилось, что память, внимание, восприятие, креативность, абстрактное мышление было снижено у всех, кто спал меньше семи часов. К выводу о том, что семь часов сна оптимальны для здоровой жизнедеятельности, также пришли и другие учёные. Эти исследования опубликовали в журнале Nature в 2022 году.

Как улучшить свой сон?

Крепкому здоровому сну способствует удобная постель, чистая совесть и отсутствие интернета. Преодолев искушение завершить важные дела, полистать соцсети, досмотреть фильм, вы подарите себе бесценные минуты отдыха. Очень важно правильно подготовиться ко сну – "Твой Coach" приводит несколько важных советов.

Для этого необходимо отказаться от пищи минимум за три часа до сна. Такие напитки, как чай, кофе, энергетики и алкоголь лучше не употреблять минимум за четыре часа до сна. Все они повышают возбудимость нервной системы, так же как и спорт. Поэтому о тренировках на ночь лучше забыть, заменив их принятием горячей ванны.

Использование электронных гаджетов и просмотр телевизора необходимо закончить хотя бы за час до отбоя. Непрерывный поток информации не даёт организму полноценно расслабиться.

Качественный и длительный сон важен для нормальной работы иммунитета и метаболизма, обработки дневных воспоминаний и поддержания здоровой массы тела.