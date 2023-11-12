Ученые выяснили, что пенисы за последние 30 лет стали больше

Средний показатель увеличился на три сантиметра

12 ноября 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

За последние 30 лет размер полового члена в эрегированном состоянии увеличился на три сантиметра. Ученые Стэнфордского университета, чтобы прийти к таким выводам, проанализировали данные 75 научных работ с 1992 по 2021 год.

Как отмечает Pravda, эта тенденция относится ко всему миру и не зависит от расовой принадлежности. Специалисты, чтобы выяснить это, проанализировали данные 55 761 мужчины.

Исследование показало среднюю длину мужского полового органа в трех состояниях: вялое, растянутое и эрекционное. Она составила 8,7/12,93/13,93 сантиметра соответственно.

Первые два положения почти не изменились, а в третьем заметили рост на 3 сантиметра в среднем.