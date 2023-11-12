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Ученые выяснили, что пенисы за последние 30 лет стали больше

Средний показатель увеличился на три сантиметра

12 ноября 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

За последние 30 лет размер полового члена в эрегированном состоянии увеличился на три сантиметра. Ученые Стэнфордского университета, чтобы прийти к таким выводам, проанализировали данные 75 научных работ с 1992 по 2021 год.

Как отмечает Pravda, эта тенденция относится ко всему миру и не зависит от расовой принадлежности. Специалисты, чтобы выяснить это, проанализировали данные 55 761 мужчины.

Исследование показало среднюю длину мужского полового органа в трех состояниях: вялое, растянутое и эрекционное. Она составила 8,7/12,93/13,93 сантиметра соответственно.

Первые два положения почти не изменились, а в третьем заметили рост на 3 сантиметра в среднем. 

медицина Наука

Комментарии 18

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Элен без ребят

16:30:40 12-11-2023

реклама таки работает?))

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Гость

16:33:22 12-11-2023

думаю, что если бы путем опроса проводили исследования, то еще на 3 см рост был бы

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Гость

08:28:42 13-11-2023

Гость (16:33:22 12-11-2023) думаю, что если бы путем опроса проводили исследования, то е... Нет. Там бы сразу было 20/25/30. И жалобы на боль к колене, поскольку по нему стучит при ходьбе

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Гость

16:36:10 12-11-2023

Но не у тебя.

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Гость

16:46:49 12-11-2023

Эт точно. Мы в гараже замерили

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Гость

16:54:31 12-11-2023

Надо печатать больше таких хороших новостей! Жизнь в последнее время стала какая-то унылая. А тут на 3 см веселее стало...

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Юс

17:21:31 12-11-2023

Первые два положения почти не изменились, а в третьем заметили рост на 3 сантиметра в среднем... Это как? Раньше, получается в третьем положении был короче, чем во втором?)))

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Гость

17:42:20 12-11-2023

Информация верная! Подтверждаю! С каждым годом всё длиннее! Как связаться с Стэнфордским университетом? Готов быть статистом.

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Гость

19:53:42 12-11-2023

Гость (16:46:49 12-11-2023) Эт точно. Мы в гараже замерили... Что ваш гараж, тут целый инстит 30 лет письками мерялся

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Гость

20:12:35 12-11-2023

С каким ты был, с таким ты и остался...))

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гость

22:57:44 12-11-2023

Ой , ну и нахохотался я , всего то на три см. Нашли чем хвалится. У нас больше чем три см и что, живём себе поживаем и всё супер.

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Гость

06:21:11 13-11-2023

Местных мужчинок так сильно заинтресовали чужие пенисы? Да еще и потенциального врага!

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Гость

07:45:01 13-11-2023

13,93 --- получается 30 лет назад было всего 10,93. Тяжелые были времена

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Гость

07:50:47 13-11-2023

Натеребонькали.

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Гость

09:37:25 13-11-2023

С концами разобрались. А чем порадует лучшая половина человечества?

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Гость

09:44:52 13-11-2023

Гость (09:37:25 13-11-2023) С концами разобрались. А чем порадует лучшая половина челове... Стало ширше и глубже )))

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Гость

11:44:02 13-11-2023

еще в 1980х смотрел кинопутешествия и там рассказывали о племени где у всех были по полметра. Они грузики привязывали

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Гость

13:44:48 13-11-2023

Жизнь хороша и жить хорошо ,вот и корень стал подрастать…

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