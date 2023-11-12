Ученые выяснили, что пенисы за последние 30 лет стали больше
Средний показатель увеличился на три сантиметра
12 ноября 2023, 16:20, ИА Амител
За последние 30 лет размер полового члена в эрегированном состоянии увеличился на три сантиметра. Ученые Стэнфордского университета, чтобы прийти к таким выводам, проанализировали данные 75 научных работ с 1992 по 2021 год.
Как отмечает Pravda, эта тенденция относится ко всему миру и не зависит от расовой принадлежности. Специалисты, чтобы выяснить это, проанализировали данные 55 761 мужчины.
Исследование показало среднюю длину мужского полового органа в трех состояниях: вялое, растянутое и эрекционное. Она составила 8,7/12,93/13,93 сантиметра соответственно.
Первые два положения почти не изменились, а в третьем заметили рост на 3 сантиметра в среднем.
16:30:40 12-11-2023
реклама таки работает?))
16:33:22 12-11-2023
думаю, что если бы путем опроса проводили исследования, то еще на 3 см рост был бы
08:28:42 13-11-2023
Гость (16:33:22 12-11-2023) думаю, что если бы путем опроса проводили исследования, то е... Нет. Там бы сразу было 20/25/30. И жалобы на боль к колене, поскольку по нему стучит при ходьбе
16:36:10 12-11-2023
Но не у тебя.
16:46:49 12-11-2023
Эт точно. Мы в гараже замерили
16:54:31 12-11-2023
Надо печатать больше таких хороших новостей! Жизнь в последнее время стала какая-то унылая. А тут на 3 см веселее стало...
17:21:31 12-11-2023
Первые два положения почти не изменились, а в третьем заметили рост на 3 сантиметра в среднем... Это как? Раньше, получается в третьем положении был короче, чем во втором?)))
17:42:20 12-11-2023
Информация верная! Подтверждаю! С каждым годом всё длиннее! Как связаться с Стэнфордским университетом? Готов быть статистом.
19:53:42 12-11-2023
Гость (16:46:49 12-11-2023) Эт точно. Мы в гараже замерили... Что ваш гараж, тут целый инстит 30 лет письками мерялся
20:12:35 12-11-2023
С каким ты был, с таким ты и остался...))
22:57:44 12-11-2023
Ой , ну и нахохотался я , всего то на три см. Нашли чем хвалится. У нас больше чем три см и что, живём себе поживаем и всё супер.
06:21:11 13-11-2023
Местных мужчинок так сильно заинтресовали чужие пенисы? Да еще и потенциального врага!
07:45:01 13-11-2023
13,93 --- получается 30 лет назад было всего 10,93. Тяжелые были времена
07:50:47 13-11-2023
Натеребонькали.
09:37:25 13-11-2023
С концами разобрались. А чем порадует лучшая половина человечества?
09:44:52 13-11-2023
Гость (09:37:25 13-11-2023) С концами разобрались. А чем порадует лучшая половина челове... Стало ширше и глубже )))
11:44:02 13-11-2023
еще в 1980х смотрел кинопутешествия и там рассказывали о племени где у всех были по полметра. Они грузики привязывали
13:44:48 13-11-2023
Жизнь хороша и жить хорошо ,вот и корень стал подрастать…