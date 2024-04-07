Ученые выяснили, что произойдет, если отказаться от сахара на неделю
Изменения будут значительными
07 апреля 2024, 17:40, ИА Амител
Ученые рассказали о том, что будет с организмом, если отказаться от употребления сахара на неделю. Об этом сообщает "Российская газета".
Несмотря на то, что сахар является источником энергии и помогает легче переносить стресс, он также может стать причиной развития опасных недугов, если его употреблять в больших количествах.
Одно из изменений, которое заметили ученые, связано с внешностью. Структурные белки эластин и коллаген играют важную роль в поддержании молодости кожи. Однако, в процессе гликации, когда глюкоза связывается с коллагеном и эластином, происходят изменения, которые могут спровоцировать старение.
Если уменьшить потребление сахара, то можно снизить хроническое воспаление, которое связано со старением. Кроме того, отказ от сахара может помочь снизить вес.
Хотя сахар и является источником энергии, важно помнить о его потенциальном негативном влиянии на здоровье. Умеренное потребление сахара может быть безопасным, но важно следить за его количеством в рационе.
17:57:38 07-04-2024
Чё-то я так и не поняла, что конкретно случится за эту неделю? заголовок есть- ответа нет. Общие, всем известные факты о вреде сахара. Почему неделя? А если месяц, год, жизнь? Тема не раскрыта...А вдруг, если всю жизнь не есть сахар, не будешь стареть совсем, так и помрешь 100-летним подростком.
20:07:48 07-04-2024
Была информация, что в США существуют клиники лечения от зависимости сахара, якобы такие же как для наркоманов. Я не проверял эту информацию, может и фейк. Якобы, чтобы отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов, нужно выполнять несколько правил, по науке. Такие как: Первое-выкинуть всё сладкое из дома, иначе всё равно сожрёш, 99%. Второе, не быть голодным. Третье, для отвыкания нужно время. Четвёртое, бросать надо прямо сейчас, а не через час, и не завтра. Пятое, и так далее. Оказывается люди уже это всё прошли и знают кое-что. Кстати, рафинированый сахар появился всего 100 лет назад). В ютубе есть познавательные видео. Не благодарите!
20:30:33 07-04-2024
Гость (20:07:48 07-04-2024)Не благодарите!... Никто и не собирался. Зря столько букаф набивал.