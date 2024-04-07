Ученые выяснили, что произойдет, если отказаться от сахара на неделю

Изменения будут значительными

07 апреля 2024, 17:40, ИА Амител

Ложка сахара / Фото: pxhere.com

Ученые рассказали о том, что будет с организмом, если отказаться от употребления сахара на неделю. Об этом сообщает "Российская газета".

Несмотря на то, что сахар является источником энергии и помогает легче переносить стресс, он также может стать причиной развития опасных недугов, если его употреблять в больших количествах.

Одно из изменений, которое заметили ученые, связано с внешностью. Структурные белки эластин и коллаген играют важную роль в поддержании молодости кожи. Однако, в процессе гликации, когда глюкоза связывается с коллагеном и эластином, происходят изменения, которые могут спровоцировать старение.

Если уменьшить потребление сахара, то можно снизить хроническое воспаление, которое связано со старением. Кроме того, отказ от сахара может помочь снизить вес.

Хотя сахар и является источником энергии, важно помнить о его потенциальном негативном влиянии на здоровье. Умеренное потребление сахара может быть безопасным, но важно следить за его количеством в рационе.