Ученые выяснили, что спорт помогает легче справляться с похмельем
В исследовании приняли участие более 1500 студентов
21 октября 2024, 21:10, ИА Амител
В научном журнале Addictive Behaviours было опубликовано исследование, проведенное британскими учеными. Оно было посвящено изучению связи между физической активностью и облегчением похмелья.
В исследовании приняли участие более 1500 студентов, как занимающихся спортом, так и не занимающихся. Результаты показали, что с увеличением уровня физической активности снижается как частота, так и выраженность симптомов похмелья.
Регулярные физические упражнения способствуют повышению уровня эндорфинов в организме и снижению восприятия боли.
Кроме того, физическая активность улучшает обмен веществ, что способствует более эффективному выведению алкоголя из организма.
Также было установлено, что регулярные занятия спортом помогают уменьшить дискомфорт, связанный с воспалительными процессами после употребления алкоголя.
22:32:20 21-10-2024
Идиоты-синяки.
Британские ученые давно и заслуженно мем - синоним дебила.