Ученые выяснили, что спорт помогает легче справляться с похмельем

В исследовании приняли участие более 1500 студентов

21 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Похмелье / Фото: pxhere.com/ru/photo/941426

В научном журнале Addictive Behaviours было опубликовано исследование, проведенное британскими учеными. Оно было посвящено изучению связи между физической активностью и облегчением похмелья.

В исследовании приняли участие более 1500 студентов, как занимающихся спортом, так и не занимающихся. Результаты показали, что с увеличением уровня физической активности снижается как частота, так и выраженность симптомов похмелья.

Регулярные физические упражнения способствуют повышению уровня эндорфинов в организме и снижению восприятия боли.

Кроме того, физическая активность улучшает обмен веществ, что способствует более эффективному выведению алкоголя из организма.

Также было установлено, что регулярные занятия спортом помогают уменьшить дискомфорт, связанный с воспалительными процессами после употребления алкоголя.