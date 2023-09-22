Ученые заявили, что перекись водорода вызывает рак
Единственный безопасный способ ее использования – обеззараживание ран
22 сентября 2023, 13:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые опровергли информацию о том, что употребление перекиси водорода помогает бороться с болезнями. Результаты исследования опубликовали в журнале Annals of Emergency Medicine.
Около десяти лет назад в Сети распространился миф о том, что употребление перекиси способствует лечению серьезных заболеваний. Специалисты доказали, что это не так.
Они проверили данные людей, которые использовали этот метод, и выяснили, что питье перекиси приводит к формированию раковых клеток и инсультам.
Если превысить максимально допустимую дозировку, человеку грозит смерть.
13:38:39 22-09-2023
ага! ещё в 2017 году. вот это новость!
14:14:55 22-09-2023
Ещё бы серную кислоту пить начали ...
15:06:33 22-09-2023
Чучмек (14:14:55 22-09-2023) Ещё бы серную кислоту пить начали ...... Да пусть пьют. У нас этой перекиси завались
14:51:55 22-09-2023
Наверное пусть пьют.. зачем дураки нужны.
00:23:09 23-09-2023
Ещё в ухи льют перекись при чистке слухового прохода.