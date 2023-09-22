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Ученые заявили, что перекись водорода вызывает рак

Единственный безопасный способ ее использования – обеззараживание ран

22 сентября 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ученые опровергли информацию о том, что употребление перекиси водорода помогает бороться с болезнями. Результаты исследования опубликовали в журнале Annals of Emergency Medicine.

Около десяти лет назад в Сети распространился миф о том, что употребление перекиси способствует лечению серьезных заболеваний. Специалисты доказали, что это не так.

Они проверили данные людей, которые использовали этот метод, и выяснили, что питье перекиси приводит к формированию раковых клеток и инсультам.

Если превысить максимально допустимую дозировку, человеку грозит смерть.

Здоровье Наука

Комментарии 5

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Гость

13:38:39 22-09-2023

ага! ещё в 2017 году. вот это новость!

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Чучмек

14:14:55 22-09-2023

Ещё бы серную кислоту пить начали ...

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Гость

15:06:33 22-09-2023

Чучмек (14:14:55 22-09-2023) Ещё бы серную кислоту пить начали ...... Да пусть пьют. У нас этой перекиси завались

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Гость

14:51:55 22-09-2023

Наверное пусть пьют.. зачем дураки нужны.

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Гость

00:23:09 23-09-2023

Ещё в ухи льют перекись при чистке слухового прохода.

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