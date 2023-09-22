Ученые заявили, что перекись водорода вызывает рак

Единственный безопасный способ ее использования – обеззараживание ран

22 сентября 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые опровергли информацию о том, что употребление перекиси водорода помогает бороться с болезнями. Результаты исследования опубликовали в журнале Annals of Emergency Medicine.

Около десяти лет назад в Сети распространился миф о том, что употребление перекиси способствует лечению серьезных заболеваний. Специалисты доказали, что это не так.

Они проверили данные людей, которые использовали этот метод, и выяснили, что питье перекиси приводит к формированию раковых клеток и инсультам.

Если превысить максимально допустимую дозировку, человеку грозит смерть.