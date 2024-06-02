НОВОСТИОбщество

Учет домашних питомцев могут ввести в России

Это, по задумке авторов инициативы, позволит решить проблему бездомных животных

02 июня 2024, 10:04, ИА Амител

Щенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1264875
Щенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1264875

В России готовят схему, которая позволит вести учет домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

О работе в данном направлении рассказали в Минприроды. 

"В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации", – сказано в ответе кабмина на вопрос журналистов.

Отмечается, что речь идет не о сельскохозяйственных животных, а именно о домашних питомцах.

Инициативу готовят в рамках законопроекта, который позднее будет рассмотрен в Госдуме. По мнению авторов, закон позволит решить проблему бродячих животных.

  

питомцы

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

10:19:09 02-06-2024

Давно пора.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:48 02-06-2024

Да, ввести учёт и оформление, как оружия или автотранспорта, все этапы платно, за уклонение - гигантские штрафы и изъятие питомца, в течение короткого времени по невостребованности - эвтаназия. При наследовании обязательно включать в имущество и строго следить за соблюдением всех правил. Ну а неоформленным бродячим агрессивным псам - отстрел на месте обнаружения.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

11:38:20 02-06-2024

Ежики мышки крыски хомячки змеи рыбки... Тож?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:51 02-06-2024

Затем ввод налога, внесение в жкх квитанции всё что только можно. Это увиличить число бездомных животных в разы, не все могут себе позволить такую нагрузку.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:14 02-06-2024

Гость (13:34:51 02-06-2024) Затем ввод налога, внесение в жкх квитанции всё что только м...Это увиличить число бездомных животных в разы... Это только сначала. Невостребованным отловленным бездомным животным в помощь эвтаназия, владеть домашними животными в дальнейшем смогут только дееспособные, дисциплинированные, достаточно состоятельные для всего этого граждане.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:58 02-06-2024

Учтите лучше сверхдоходы "трудоголиков", а не собак и кошек.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

17:52:51 02-06-2024

С некоторых пор подбешивает слово "могут/может" . Могут ввести, могут НЕ ввести. Конкретнее с заголовками!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:29:04 02-06-2024


Ежики мышки крыски хомячки змеи рыбки...Тожду
С рыбками сложнее.Каждую на учет.А с таракашками как быть,ну тем,кто держит?Мало того,что поштучно,так ещё всех поименно!А их у иных тысячи!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

19:26:23 02-06-2024

Многие не понимают, а мы сами видели: когда истребили всех собак и кошек в одном из районов Белгорода, пришли лисы( главные перегонщики бешенства) и крысы, которые и сейчас то мало чего боятся, а тут вышли толпы.
За всё надо платить.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:01 02-06-2024

Александр (19:26:23 02-06-2024) Многие не понимают, а мы сами видели: когда истребили всех с... Крыс морят спецотравой. Лисы в Барнаул не придут, не надейтесь.)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:44 03-06-2024

Александр (19:26:23 02-06-2024) Многие не понимают, а мы сами видели: когда истребили всех с... Болезный, как ты истребишь собак в одном из районов города? Псинам из других районов запретили вход? Паспорта проверяют или как? Редкостная зоошизная пурга, мало того те же блоховозы такие же переносчики бешенства, сашок.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:13:25 03-06-2024

Александр (19:26:23 02-06-2024) Многие не понимают, а мы сами видели: когда истребили всех с... Прививки есть от бешенства, ставим кошке ежегодно, на даче есть ежики и другая живность

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:37 03-06-2024

Гость (00:13:25 03-06-2024) Прививки есть от бешенства, ставим кошке ежегодно, на даче е...
эта прививка самая тяжелая из всех. ставить ее надо раз в три года, а то и больше, если титры антител нормальные. поберегите кошечку

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров