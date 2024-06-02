Учет домашних питомцев могут ввести в России

Это, по задумке авторов инициативы, позволит решить проблему бездомных животных

02 июня 2024, 10:04, ИА Амител

Щенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1264875

В России готовят схему, которая позволит вести учет домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

О работе в данном направлении рассказали в Минприроды.

"В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации", – сказано в ответе кабмина на вопрос журналистов.

Отмечается, что речь идет не о сельскохозяйственных животных, а именно о домашних питомцах.

Инициативу готовят в рамках законопроекта, который позднее будет рассмотрен в Госдуме. По мнению авторов, закон позволит решить проблему бродячих животных.