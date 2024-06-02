Учет домашних питомцев могут ввести в России
Это, по задумке авторов инициативы, позволит решить проблему бездомных животных
02 июня 2024, 10:04, ИА Амител
В России готовят схему, которая позволит вести учет домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.
О работе в данном направлении рассказали в Минприроды.
"В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации", – сказано в ответе кабмина на вопрос журналистов.
Отмечается, что речь идет не о сельскохозяйственных животных, а именно о домашних питомцах.
Инициативу готовят в рамках законопроекта, который позднее будет рассмотрен в Госдуме. По мнению авторов, закон позволит решить проблему бродячих животных.
10:19:09 02-06-2024
Давно пора.
11:12:48 02-06-2024
Да, ввести учёт и оформление, как оружия или автотранспорта, все этапы платно, за уклонение - гигантские штрафы и изъятие питомца, в течение короткого времени по невостребованности - эвтаназия. При наследовании обязательно включать в имущество и строго следить за соблюдением всех правил. Ну а неоформленным бродячим агрессивным псам - отстрел на месте обнаружения.
11:38:20 02-06-2024
Ежики мышки крыски хомячки змеи рыбки... Тож?
13:34:51 02-06-2024
Затем ввод налога, внесение в жкх квитанции всё что только можно. Это увиличить число бездомных животных в разы, не все могут себе позволить такую нагрузку.
15:12:14 02-06-2024
Гость (13:34:51 02-06-2024) Затем ввод налога, внесение в жкх квитанции всё что только м...Это увиличить число бездомных животных в разы... Это только сначала. Невостребованным отловленным бездомным животным в помощь эвтаназия, владеть домашними животными в дальнейшем смогут только дееспособные, дисциплинированные, достаточно состоятельные для всего этого граждане.
16:40:58 02-06-2024
Учтите лучше сверхдоходы "трудоголиков", а не собак и кошек.
17:52:51 02-06-2024
С некоторых пор подбешивает слово "могут/может" . Могут ввести, могут НЕ ввести. Конкретнее с заголовками!
18:29:04 02-06-2024
Ежики мышки крыски хомячки змеи рыбки...Тожду
С рыбками сложнее.Каждую на учет.А с таракашками как быть,ну тем,кто держит?Мало того,что поштучно,так ещё всех поименно!А их у иных тысячи!
19:26:23 02-06-2024
Многие не понимают, а мы сами видели: когда истребили всех собак и кошек в одном из районов Белгорода, пришли лисы( главные перегонщики бешенства) и крысы, которые и сейчас то мало чего боятся, а тут вышли толпы.
За всё надо платить.
23:00:01 02-06-2024
Александр (19:26:23 02-06-2024) Многие не понимают, а мы сами видели: когда истребили всех с... Крыс морят спецотравой. Лисы в Барнаул не придут, не надейтесь.)))
07:06:44 03-06-2024
Александр (19:26:23 02-06-2024) Многие не понимают, а мы сами видели: когда истребили всех с... Болезный, как ты истребишь собак в одном из районов города? Псинам из других районов запретили вход? Паспорта проверяют или как? Редкостная зоошизная пурга, мало того те же блоховозы такие же переносчики бешенства, сашок.
00:13:25 03-06-2024
Александр (19:26:23 02-06-2024) Многие не понимают, а мы сами видели: когда истребили всех с... Прививки есть от бешенства, ставим кошке ежегодно, на даче есть ежики и другая живность
11:16:37 03-06-2024
Гость (00:13:25 03-06-2024) Прививки есть от бешенства, ставим кошке ежегодно, на даче е...
эта прививка самая тяжелая из всех. ставить ее надо раз в три года, а то и больше, если титры антител нормальные. поберегите кошечку