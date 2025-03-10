Учись, решай, выигрывай. Более 2500 сибиряков стали участниками "Цифрового марафона"

Регистрация на конкурс продолжается

10 марта 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFFzGUek

Цифровые технологии / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

На "Цифровом марафоне – 2025" от Сбера и "Школы 21" по всей стране продолжается регистрация участников. Уже более 2700 жителей Сибири проявили интерес к проекту, стремясь улучшить ИT-компетенции, расширить кругозор и побороться за ценные призы. Прием заявок открыт до 23 марта 2025 года.

Кто может поучаствовать?

К участию в марафоне приглашают всех желающих старше 18 лет, независимо от опыта и знаний в области информационных технологий. При регистрации необходимо выбрать одну из трех категорий, соответствующую уровню подготовки. Определить его поможет тестирование на платформе.

"Новичок" – для тех, кто только начинает осваивать цифровые технологии и хочет развиваться в этом направлении. Три победителя категории получат умные девайсы и мерч от Сбера и "Школы 21". А победители и призеры в каждой категории – сертификаты на обучение в "Нетологии".

"Исследователь" – категория для участников с начальными знаниями в области информационных технологий, включая студентов технических вузов и колледжей, выпускников ИТ-курсов. Победитель получит 500 тыс. рублей.

"Эксперт" – уровень для профессионалов, имеющих опыт работы в сфере ИT. Участники посоревнуются с сильнейшими за главный приз – 1 млн рублей.

Общий призовой фонд конкурса – 3 млн рублей.

Как проходит марафон?

Конкурс проходит на платформе "Школы 21" и включает четыре этапа:

Образовательный этап (до 23 марта) – участники могут пройти бесплатные курсы от "Нетологии" по семи цифровым навыкам, а также тестирование для определения уровня знаний (перед прохождением основного тестирования можно потренироваться на демонстрационном тренажере).

– участники могут пройти бесплатные курсы от "Нетологии" по семи цифровым навыкам, а также тестирование для определения уровня знаний (перед прохождением основного тестирования можно потренироваться на демонстрационном тренажере). Цифровой диктант (24 марта – 13 апреля) – проверка знаний выбранного международного языка программирования. По итогам первых трех этапов определят победителей категории "Новичок" и 30 финалистов в категориях "Исследователь" и "Эксперт".

– проверка знаний выбранного международного языка программирования. По итогам первых трех этапов определят победителей категории "Новичок" и 30 финалистов в категориях "Исследователь" и "Эксперт". Финал – участникам предстоит решить задачи с применением технологий искусственного интеллекта. Финальное задание состоит из двух частей: первую можно выполнять удаленно, доступ ко второй откроют во время очного этапа финала.

Победителей выберут по итогам четырех этапов конкурса. Им вручат призы на торжественной церемонии.

ПАО "Сбербанк"

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