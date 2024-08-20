Здесь принимают детей с пяти лет

20 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KB4Cb

Студия живописи и графики "ProИЗО" / Фото предоставлено студией

Художественная школа-студия "ProИЗО" объявляет набор на новый учебный год. В ученики здесь принимают и детей от пяти лет, и абитуриентов, и даже взрослых. Рассказываем, что это за школа и чему здесь учат.

Итак, "ProИЗО" – это школа с академическим набором дисциплин: рисунок, живопись, композиция и прикладные дисциплины. Обучение проводят опытные педагоги-художники.

Направления по изобразительному искусству:

Курс "Первые шаги" . Рассчитан для детей 5-10 лет. Программа с первых занятий погружает в доступные для их возраста законы рисунка, живописи, композиции с обязательной практической отработкой.

. Рассчитан для детей 5-10 лет. Программа с первых занятий погружает в доступные для их возраста законы рисунка, живописи, композиции с обязательной практической отработкой. Курс "Юный художник" . Это для детей с 11 лет. Обучение проходит по трем классическим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция. Особое внимание уделяют классике академического рисунка, законам композиции и гармонии цвета в живописи.

. Это для детей с 11 лет. Обучение проходит по трем классическим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция. Особое внимание уделяют классике академического рисунка, законам композиции и гармонии цвета в живописи. Курс "Креативное рисование" . Для детей с 6 лет. Педагоги формируют знания о широком спектре композиционного решения рисунка. Здесь научат соединять в одном рисунке разные материалы и техники для создания выразительного образа.

. Для детей с 6 лет. Педагоги формируют знания о широком спектре композиционного решения рисунка. Здесь научат соединять в одном рисунке разные материалы и техники для создания выразительного образа. Курс "Арт-мастерская" . Подходит для детей с 6 лет. Программа разработана специально для начинающих дизайнеров. Здесь учат находить креативные композиционные решения на основе работы с различными материалами, инструментами в различных техниках: коллаж, макетирование, аппликация, квиллинг, мозаика, оригами и т. д.

. Подходит для детей с 6 лет. Программа разработана специально для начинающих дизайнеров. Здесь учат находить креативные композиционные решения на основе работы с различными материалами, инструментами в различных техниках: коллаж, макетирование, аппликация, квиллинг, мозаика, оригами и т. д. Курс "Лепка. Волшебный пластилин" . Это для детей от 5 лет. Программа для маленьких скульпторов предусматривает развитие мелкой моторики, речевого аппарата, образно-пространственное мышление, интеллектуальных способностей, усидчивости, фантазии, креативности.

. Это для детей от 5 лет. Программа для маленьких скульпторов предусматривает развитие мелкой моторики, речевого аппарата, образно-пространственное мышление, интеллектуальных способностей, усидчивости, фантазии, креативности. Курс "Академический рисунок" . Специально для абитуриентов.

. Специально для абитуриентов. Курсы "Графический дизайн" и "Цифровая иллюстрация" . Рассчитан на детей 10-15 лет. Современные прикладные технологии позволят познать основы цифрового искусства.

и . Рассчитан на детей 10-15 лет. Современные прикладные технологии позволят познать основы цифрового искусства. Курсы "Скетчин" и "Аниме" . Для любителей "быстрого рисунка" 9-15 лет.

и . Для любителей "быстрого рисунка" 9-15 лет. Курсы масляной и акварельной живописи для взрослых.

Приходите в художественную школу-студию. Здесь можно не просто интересно и полезно провести время, но и выразить свою индивидуальность и раскрыть талант.

Студия живописи и графики "ProИЗО" / Фото предоставлено студией

Студия живописи и графики "ProИЗО" (ИП Петров Д. С.)

Телефон: +7 (3852) 595-464

Мобильный и WhatsApp / Telegram: +7 923 005-04-71

Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, кабинет 410

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