Учись рисовать. Художественная школа-студия "ProИЗО" открыла в Барнауле новый набор
Здесь принимают детей с пяти лет
20 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KB4Cb
Художественная школа-студия "ProИЗО" объявляет набор на новый учебный год. В ученики здесь принимают и детей от пяти лет, и абитуриентов, и даже взрослых. Рассказываем, что это за школа и чему здесь учат.
Итак, "ProИЗО" – это школа с академическим набором дисциплин: рисунок, живопись, композиция и прикладные дисциплины. Обучение проводят опытные педагоги-художники.
Направления по изобразительному искусству:
- Курс "Первые шаги". Рассчитан для детей 5-10 лет. Программа с первых занятий погружает в доступные для их возраста законы рисунка, живописи, композиции с обязательной практической отработкой.
- Курс "Юный художник". Это для детей с 11 лет. Обучение проходит по трем классическим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция. Особое внимание уделяют классике академического рисунка, законам композиции и гармонии цвета в живописи.
- Курс "Креативное рисование". Для детей с 6 лет. Педагоги формируют знания о широком спектре композиционного решения рисунка. Здесь научат соединять в одном рисунке разные материалы и техники для создания выразительного образа.
- Курс "Арт-мастерская". Подходит для детей с 6 лет. Программа разработана специально для начинающих дизайнеров. Здесь учат находить креативные композиционные решения на основе работы с различными материалами, инструментами в различных техниках: коллаж, макетирование, аппликация, квиллинг, мозаика, оригами и т. д.
- Курс "Лепка. Волшебный пластилин". Это для детей от 5 лет. Программа для маленьких скульпторов предусматривает развитие мелкой моторики, речевого аппарата, образно-пространственное мышление, интеллектуальных способностей, усидчивости, фантазии, креативности.
- Курс "Академический рисунок". Специально для абитуриентов.
- Курсы "Графический дизайн" и "Цифровая иллюстрация". Рассчитан на детей 10-15 лет. Современные прикладные технологии позволят познать основы цифрового искусства.
- Курсы "Скетчин" и "Аниме". Для любителей "быстрого рисунка" 9-15 лет.
- Курсы масляной и акварельной живописи для взрослых.
Приходите в художественную школу-студию. Здесь можно не просто интересно и полезно провести время, но и выразить свою индивидуальность и раскрыть талант.
Студия живописи и графики "ProИЗО" (ИП Петров Д. С.)
Телефон: +7 (3852) 595-464
Мобильный и WhatsApp / Telegram: +7 923 005-04-71
Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, кабинет 410
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18:36:00 20-08-2024
а почему так дорого? вы лицензированы? принимаете бесплатные для граждан сертификаты о доп. образовании?