Учить бы рад. Как работает система наставничества на Барнаульском заводе мехпрессов

Шефы-наставники помогают молодым кадрам узнать все секреты производства

12 мая 2023, 12:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjNa8nJ

Наставничество на Барнаульском заводе мехпрессов / Фото: пресс-служба предприятия

Каким бы продвинутым ни было учебное заведение, оно не может подготовить идеального специалиста для промышленного предприятия. Каждое имеет свою специфику, которую знают только его сотрудники. И именно они часто становятся настоящими учителями для молодых кадров. Систему наставничества развивают многие предприятия, особенно активно это делают на Барнаульском заводе мехпрессов. Там разработали положение о деятельности шефов-наставников и работают по нему уже несколько лет.

По каким направлениям учат наставники?

Система наставничества помогает передавать (иногда действительно уникальные) навыки и умения от опытного сотрудника молодому. На заводе мехпрессов сразу несколько направлений наставничества, ведь предприятие выполняет широкий спектр производственных задач. Здесь выпускают кузнечно-прессовое оборудование, выполняют обработку металлических изделий, обработку листовой и рулонной стали, производят стальные электросварные трубы, изготавливают поковки, занимаются деревообработкой, выпускают колёсные диски для крупной сельхозтехники.

Наставники готовят токарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, операторов лазерных установок, слесарей механосборочных работ, кузнецов, стропальщиков. С учениками, желающими получить новую профессию, на БЗМП подписывается ученический договор. За каждым закрепляют наставника.

"Наставничество является эффективным инструментом подготовки персонала в реалиях современной промышленности. Его значимость в последние годы осознали многие крупные промышленные предприятия страны. Мы вновь возвращаемся к практике, известной ещё с советских времён, когда заводы своими силами готовили высококвалифицированные кадры, в том числе с помощью наставничества. Создание системы наставничества на предприятии – это инвестиция в его долгосрочное развитие", – отмечает руководитель группы промышленных предприятий "Барнаульский завод мехпрессов" Сергей Ферапонтов.

Как долго длится обучение?

Обучение идёт в среднем три-четыре месяца. После этого квалификационная комиссия завода аттестует учеников и присваивает им разряды. Наставники не только учат новичков азам профессии, но и помогают им освоиться в коллективе.

Что говорят об этом сами наставники?

Наставники говорят, что это очень важное направление, ведь они готовят не просто коллег, они готовят смену.

Виктора Гекка на Барнаульском заводе мехпрессов считают одним из лучших шефов-наставников. Он работает на участке точной механической обработки металла оператором станков с программным управлением. На завод пришёл сразу после армии, работал токарем-универсалом и в совершенстве освоил всю линейку японских станков участка. Четвёртый год он обучает работе на них новых сотрудников. Многие остались работать на "мехпрессах" и показали хорошие результаты.

"Я обучаю работников разного возраста. Отмечу, что успешнее осваивают высокоточные японские станки молодые люди. Ведь они в большинстве своём имеют навыки работы с компьютерной техникой. Считаю, что оператор станков с ПУ – это хороший вариант работы для молодёжи, зарплата здесь достойная и условия хорошие", – рассказывает Виктор Гекк.

Кстати, сейчас Виктор и сам повышает квалификацию за счёт предприятия – учится на наладчика станков.

За выполнение функций наставника работники "мехпрессов" получают доплату. Но стать им может не каждый. В числе критериев отбора – опыт работы по специальности, высокая квалификация, хорошее владение всеми необходимыми навыками, дисциплинированность. И, конечно, умение найти подход к людям, передать интерес к делу.

ООО "Алтайпресс"

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