Учитель из Алтайского края получила благодарность от президента России

Их вручали на Всероссийском форуме классных руководителей

08 октября 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Учитель из Алтайского края получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Ирина Бжицких, работающая в школе № 34 Бийска оказалась в числе 23 педагогов, которым вручили благодарности.

Церемония вручения проходила на Всероссийском форуме классных руководителей, участие в котором приняли три тысячи педагогических работников со всей страны.

Победил в конкурсе "Учитель года" преподаватель школы при российском посольстве в Иране Олег Янковский.